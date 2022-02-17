За февраль на тюменскую горячую линию 122 выросло количество звонков

С 3 февраля колл-центр 122 начал принимать звонки круглосуточно. Также в ходе общения специалисты регистрируют горожан, которые рассказывают о признаках острых респираторных вирусных инфекций, в базе данных удалённого наблюдения.
«Также операторы центра отмечают, если необходимо оформить больничный лист. Самыми частыми вопросами, задаваемыми звонящими, стали: лечение и самоизоляция при инфицировании коронавирусом, а также вызов врача домой и консультации по ПЦР-тестам»,пояснили в инфоцентре.
Добавили, что для увеличения штата специалистов в контакт-центрах медучреждений привлекают волонтёров и студентов мединститута.
В последние дни в поликлиниках Тюмени снизились очереди, а больничный закрывают автоматически. Тюменским медицинским учреждениям удалось распределить потоки пациентов и дополнительным фильтрам. На 15 февраля в 20 дополнительных фильтрах прошли обследование 12 000 тюменцев. Чаще всего они обращались к медикам с признаками ОРВИ. В Тюмени действуют 11 подобных мест для приёма пациентов.
Напомним, создать фильтры в учебных заведениях стало возможным благодаря тому, что школьников отправили на дистанционное обучение. С 31 января до 12 февраля включительно все очные занятия отменены в школах и колледжах и вузах, все ученики и студенты перешли на дистанционное обучение.