За февраль на тюменскую горячую линию 122 выросло количество звонков

За февраль число звонков, поступающих на линию 122 каждый день, увеличилось втрое. Если их было в среднем около 2,5 тысячи в январе, то в этом месяце дошло до 6 тысяч. Чаще всего разговор длится не более двух минут 40 секунд и ответ можно получить после 15 секунд ожидания, рассказали в Инфоцентре правительства региона.

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