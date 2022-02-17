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За февраль на тюменскую горячую линию 122 выросло количество звонков

17 февраля 10:40
Фото: 1Mi
За февраль на тюменскую горячую линию 122 выросло количество звонков
За февраль число звонков, поступающих на линию 122 каждый день, увеличилось втрое. Если их было в среднем около 2,5 тысячи в январе, то в этом месяце дошло до 6 тысяч. Чаще всего разговор длится не более двух минут 40 секунд и ответ можно получить после 15 секунд ожидания, рассказали в Инфоцентре правительства региона.
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Тюмень

С 3 февраля колл-центр 122 начал принимать звонки круглосуточно. Также в ходе общения специалисты регистрируют горожан, которые рассказывают о признаках острых респираторных вирусных инфекций, в базе данных удалённого наблюдения.

«Также операторы центра отмечают, если необходимо оформить больничный лист. Самыми частыми вопросами, задаваемыми звонящими, стали: лечение и самоизоляция при инфицировании коронавирусом, а также вызов врача домой и консультации по ПЦР-тестам»,пояснили в инфоцентре.

Добавили, что для увеличения штата специалистов в контакт-центрах медучреждений привлекают волонтёров и студентов мединститута.

В последние дни в поликлиниках Тюмени снизились очереди, а больничный закрывают автоматически. Тюменским медицинским учреждениям удалось распределить потоки пациентов и дополнительным фильтрам. На 15 февраля в 20 дополнительных фильтрах прошли обследование 12 000 тюменцев. Чаще всего они обращались к медикам с признаками ОРВИ. В Тюмени действуют 11 подобных мест для приёма пациентов.

Напомним, создать фильтры в учебных заведениях стало возможным благодаря тому, что школьников отправили на дистанционное обучение. С 31 января до 12 февраля включительно все очные занятия отменены в школах и колледжах и вузах, все ученики и студенты перешли на дистанционное обучение.

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#Новости#Общество#Тюмень#Дарья Гасникова
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