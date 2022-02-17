Выбросы загрязняющих веществ в Норильске уменьшатся на 45% в 2023 году

Уже в этом году в планах завершение первого этапа «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе. Она позволит снизить выбросы в атмосферу на 45% в сравнении с являющимся базовым 2015 годом. Также в 2022-м будут продолжены работы на Медном заводе, которые тоже помогут уменьшить влияние на окружающую среду.