Выбросы загрязняющих веществ в Норильске уменьшатся на 45% в 2023 году

Почти на 14% снизились выбросы Заполярного филиала. В Кольской ГМК сокращение превысило 78%. Столь впечатляющего результата на Кольском полуострове удалось добиться благодаря закрытию устаревших производственных мощностей. Представитель «Норникеля» подчеркнул, что достигнутый результат является промежуточным, пишет kp.ru.
Уже в этом году в планах завершение первого этапа «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе. Она позволит снизить выбросы в атмосферу на 45% в сравнении с являющимся базовым 2015 годом. Также в 2022-м будут продолжены работы на Медном заводе, которые тоже помогут уменьшить влияние на окружающую среду.
Отдельно Селезнев остановился на природоохранных мероприятиях в Норильске. Он рассказал о спецпроекте по онлайн-мониторингу состояния воздуха в городе. В настоящее время проект находится в стадии промышленного тестирования, она завершится 1 июня.
В прошлом году «Норникель» и ППК «РЭО» подписали договор, регламентирующий установку на Надеждинском металлургическом заводе автоматических систем контроля на 7 источниках выбросов. Работы завершатся к концу этого года. Всего в планах оснащение 17-ти точек.
Напомнил Селезнев и о программе «Чистый Норильск», стартовавшей в прошлом году. В ее рамках город очищается от металлолома, старых сооружений и мусора. Для программы закупили 121 единицу техники. Уже удалось очистить территорию, на которой можно расположить 140 футбольных полей.
Поделился представитель «Норникеля» и сведениями о восстановлении территории, пострадавшей от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3. В 2021 году было очищено более 47 гектаров, в этом восстановят еще свыше 27 гектаров.