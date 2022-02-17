Во дворах Тюмени не вывозят большие кучи снега со 2 февраля

Тюменцы сообщают, что в некоторых дворах до сих пор лежат большие кучи снега. Пока их убирать не хотят, они занимают много места на парковках, мешают водителям и пешеходам. Фото подъездов публикуют в соцсетях.

Некоторые горожане рекомендуют подождать, пока снег растает. «2 февраля убирали снег, кучи сгребали и до сегодняшнего дня до сих пор лежат»сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС». Стоит отметить, что в конце января в Тюмени были сильные снегопады. В ближайшие 10 дней синоптики не ждут серьёзных осадков в областной столице. Температура воздуха повысится до — 4 градусов. Ранее «Наш город» сообщал, что горожане жаловались на работу 15 управляющих компаний из-за уборки снега. Снег или скорость — тюменцы обсуждают причину громкого ДТП с обрывом Узнать подробнее Ранее «Наш город» рассказывал о жалобах тюменцев на их управляющие компании. Многие из жалоб касались ненадлежащей уборки подъездов и прилегающей территории. Материалы по теме Снежные горы в Тюмени постепенно превращаются в горки, которые не убирают Тюменцы массово жалуются на некачественные услуги управляющих компаний