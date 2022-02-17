nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Во дворах Тюмени не вывозят большие кучи снега со 2 февраля

17 февраля 10:27
Фото: ЧП Тюмень ЧС
Тюменцы сообщают, что в некоторых дворах до сих пор лежат большие кучи снега. Пока их убирать не хотят, они занимают много места на парковках, мешают водителям и пешеходам. Фото подъездов публикуют в соцсетях.

Некоторые горожане рекомендуют подождать, пока снег растает.

«2 февраля убирали снег, кучи сгребали и до сегодняшнего дня до сих пор лежат»сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».

Стоит отметить, что в конце января в Тюмени были сильные снегопады. В ближайшие 10 дней синоптики не ждут серьёзных осадков в областной столице. Температура воздуха повысится до — 4 градусов. Ранее «Наш город» сообщал, что горожане жаловались на работу 15 управляющих компаний из-за уборки снега.

Снег или скорость — тюменцы обсуждают причину громкого ДТП с обрывом
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал о жалобах тюменцев на их управляющие компании. Многие из жалоб касались ненадлежащей уборки подъездов и прилегающей территории.

Материалы по теме
Снежные горы в Тюмени постепенно превращаются в горки, которые не убираютТюменцы массово жалуются на некачественные услуги управляющих компаний
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25