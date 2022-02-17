Во дворах Тюмени не вывозят большие кучи снега со 2 февраля

Некоторые горожане рекомендуют подождать, пока снег растает.
«2 февраля убирали снег, кучи сгребали и до сегодняшнего дня до сих пор лежат»сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».
Стоит отметить, что в конце января в Тюмени были сильные снегопады. В ближайшие 10 дней синоптики не ждут серьёзных осадков в областной столице. Температура воздуха повысится до — 4 градусов. Ранее «Наш город» сообщал, что горожане жаловались на работу 15 управляющих компаний из-за уборки снега.
Ранее «Наш город» рассказывал о жалобах тюменцев на их управляющие компании. Многие из жалоб касались ненадлежащей уборки подъездов и прилегающей территории.