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Важное за день: 5 девочек остались без мамы, труба пробила авто, создадут технопарк

17 февраля 17:15
Фото: 1Mi
В начале февраля в Тобольске пропала 31-летняя Ольга Ковалева. Позднее тело женщины нашли в лесу в сумке. В убийстве подозревают сожителя гражданки. Близкие погибшей утверждают, что была возможность избежать трагедии. У Ольги осталось пять дочерей, сейчас они находятся в реабилитационном центре и в Доме малютке.

Сожитель регулярно избивал Ольгу Ковалеву

Друзья погибшей рассказали, что подозреваемый в убийстве жительницы Тобольска неоднократно поднимал руку на Ольгу. Он запрещал женщине общаться с близкими, угрожал расправой. Но несмотря на все это, убитая возвращалась к сожителю. Она оправдывала побои тем, что Семен проявляет агрессию только будучи пьяным.

Перед кончиной, погибшая обнаружила справку, в которой говорилось, что подозреваемый состоит на учете в психиатрической больнице. Выяснилось, что мужчина уже привлекался минимум трижды к уголовной ответственности.

На сегодняшний день пять дочерей Ольги находятся в реабилитационном центре и в Доме малютки. Самой младшей Наталье нет и года, самой старшей Ирине — 12 лет.

Аварию на Старотобольском тракте прозвали «пункт назначения по-тюменски»

Происшествие зафиксировали в районе Моторного завода. Возле светофора грузовик «Урал» резко затормозил, из-за чего железная труба вылетела из креплений, протаранила кабину и выпала на дорогу. По словам очевидцев, водитель не пострадал, как и другие участники дорожного движения.

В Тюмени появится большой промышленный технопарк

Агентство инфраструктурного развития проведёт реновацию неработающего комбината деревянного домостроения (ДСК-500). Там откроют промышленный технопарк общей площадью 150 тысяч квадратных метров.

На стадию проекта из регионального и федерального бюджетов выделят более 5-и млрд рублей. Уже в феврале стартует первый этап создания бизнес-комплекса.

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#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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