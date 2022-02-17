Важное за день: 5 девочек остались без мамы, труба пробила авто, создадут технопарк

Друзья погибшей рассказали, что подозреваемый в убийстве жительницы Тобольска неоднократно поднимал руку на Ольгу. Он запрещал женщине общаться с близкими, угрожал расправой. Но несмотря на все это, убитая возвращалась к сожителю. Она оправдывала побои тем, что Семен проявляет агрессию только будучи пьяным.
Перед кончиной, погибшая обнаружила справку, в которой говорилось, что подозреваемый состоит на учете в психиатрической больнице. Выяснилось, что мужчина уже привлекался минимум трижды к уголовной ответственности.
На сегодняшний день пять дочерей Ольги находятся в реабилитационном центре и в Доме малютки. Самой младшей Наталье нет и года, самой старшей Ирине — 12 лет.
Происшествие зафиксировали в районе Моторного завода. Возле светофора грузовик «Урал» резко затормозил, из-за чего железная труба вылетела из креплений, протаранила кабину и выпала на дорогу. По словам очевидцев, водитель не пострадал, как и другие участники дорожного движения.
Агентство инфраструктурного развития проведёт реновацию неработающего комбината деревянного домостроения (ДСК-500). Там откроют промышленный технопарк общей площадью 150 тысяч квадратных метров.
На стадию проекта из регионального и федерального бюджетов выделят более 5-и млрд рублей. Уже в феврале стартует первый этап создания бизнес-комплекса.