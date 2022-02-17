В Тюмени тридцать первое заседание Думы состоится 17 февраля в 10.00

Народные избранники рассмотрят кандидатуры жителей областного центра для поощрения знаками «За заслуги перед городом Тюменью» и «За волонтерство и милосердие».
Заседание Тюменской городской Думы пройдет с соблюдением ограничительных мер, предусмотренных постановлением правительства Тюменской области 120-п.
Депутаты, докладчики и приглашенные будут работать в Большом зале на Первомайской, 20 очно либо посредством видеоконференцсвязи.
Для представителей СМИ трансляцию организуют в Малом зале. Тюменцы смогут посмотреть заседание онлайн на официальном сайте городской Думы.
С проектом повестки можно ознакомиться по ссылке: https://duma.tyumen-city.ru/files/informer/file/2022/02/6204bb889d9d6.pdf