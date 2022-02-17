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В Тюмени тридцать первое заседание Думы состоится 17 февраля в 10.00

17 февраля 04:00
Фото: 1Mi
Депутаты обсудят вопросы о назначении на должность председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты, утвердят перечень имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Тюменской области, внесут изменения в план нормотворческой деятельности Думы на 2022 год.
Сюжет
Тюмень

Народные избранники рассмотрят кандидатуры жителей областного центра для поощрения знаками «За заслуги перед городом Тюменью» и «За волонтерство и милосердие».

Заседание Тюменской городской Думы пройдет с соблюдением ограничительных мер, предусмотренных постановлением правительства Тюменской области 120-п.

Депутаты, докладчики и приглашенные будут работать в Большом зале на Первомайской, 20 очно либо посредством видеоконференцсвязи.

Для представителей СМИ трансляцию организуют в Малом зале. Тюменцы смогут посмотреть заседание онлайн на официальном сайте городской Думы.

С проектом повестки можно ознакомиться по ссылке: https://duma.tyumen-city.ru/files/informer/file/2022/02/6204bb889d9d6.pdf

#Новости#Городская Дума#Тюмень#Валерия Карашлийска#Политика
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