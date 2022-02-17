В Тюмени тридцать первое заседание Думы состоится 17 февраля в 10.00

Депутаты обсудят вопросы о назначении на должность председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты, утвердят перечень имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Тюменской области, внесут изменения в план нормотворческой деятельности Думы на 2022 год.

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