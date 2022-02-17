В России налоговые сборы выросли на треть в 2021 году

Из собранных в 2021 году налогов и сборов в бюджет поступило 15,88 триллиона рублей. Самые большие деньги пришли с налога на добычу полезных ископаемых (7,24 триллиона рублей — в федеральную казну и 98 млрд — в бюджеты регионов), налога на прибыль (4,53 триллиона рублей — регионы, 1,55 триллиона рублей — федеральный бюджет), НДС (5,79 триллиона в федеральную казну), НДФЛ (4,79 трлн — в бюджеты субъектов РФ, 90,7 миллиарда рублей — в федеральный бюджет), налога на имущество (1,44 триллиона — регионам), НДД (один триллион в федеральную казну), а также с региональной части акцизов (950 миллиардов рублей).