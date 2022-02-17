В России налоговые сборы выросли на треть в 2021 году

Соответствующее исследование провели эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы, пишет iz.ru.
Из собранных в 2021 году налогов и сборов в бюджет поступило 15,88 триллиона рублей. Самые большие деньги пришли с налога на добычу полезных ископаемых (7,24 триллиона рублей — в федеральную казну и 98 млрд — в бюджеты регионов), налога на прибыль (4,53 триллиона рублей — регионы, 1,55 триллиона рублей — федеральный бюджет), НДС (5,79 триллиона в федеральную казну), НДФЛ (4,79 трлн — в бюджеты субъектов РФ, 90,7 миллиарда рублей — в федеральный бюджет), налога на имущество (1,44 триллиона — регионам), НДД (один триллион в федеральную казну), а также с региональной части акцизов (950 миллиардов рублей).
Отметим, что 47,6% всех поступлений приходится на пять российских регионов.
Больше всего налогов собирают в Москве (16,8%) и Ханты-Мансийском (14,4%) и Ямало-Ненецком автономных округах (6,7%), Санкт-Петербурге (5%) и Подмосковье (4,8%). Хуже всего дела со сбором налогов обстоят в Ингушетии (0,02%), Еврейской автономной области (0,03%), Тыве (0,03%), Калмыкии (0,04%) и Республике Алтай (0,04%).