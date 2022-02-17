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В Книгу рекордов России попадёт 105-летняя ветеран ВОВ из Тюмени

17 февраля 06:39
Фото: Cайт "Бессмертный полк России"
В Книгу рекордов России попадёт 105-летняя ветеран ВОВ из Тюмени
Заявку о признании тюменки Александры Чебаненко, которой 10 марта исполнится 105 лет, старейшим живущим участником Великой Отечественной войны и занесении в Книгу рекордов России подал сопредседатель Бессмертного полка России Геннадий Иванов, рассказали на официальном сайте организации.
Сюжет
Тюмень

Одна из самых старейших жительниц Тюмени появилась на свет в 1917 году. В 24 года она попала в Красную армию.

«Ветеран побывала на военных действиях в составе 117-й и 237-й Гваардейских дивизий на I и II Украинском фронтах. Под Киевоом Александра Чебаненко была тяжело ранена. Она также участвовала в освобождении Украины и Чехословакии, а победу встретила в поверженной Германии, находясь в то время в должности старшины медслужбы», рассказали в общероссийском общественном гражданско-патриотическом движении.

Ранее подобный сертификат был у 105-летнего жителя Северной Осетии Тимофея Марзоева. Но, к сожалению, рекордсмен умер осенью прошлого года.

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#Новости#Ветераны ВОВ#Общество#Ветеран#Ветераны#Тюмень#Дарья Гасникова
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