В Книгу рекордов России попадёт 105-летняя ветеран ВОВ из Тюмени

«Ветеран побывала на военных действиях в составе 117-й и 237-й Гваардейских дивизий на I и II Украинском фронтах. Под Киевоом Александра Чебаненко была тяжело ранена. Она также участвовала в освобождении Украины и Чехословакии, а победу встретила в поверженной Германии, находясь в то время в должности старшины медслужбы», рассказали в общероссийском общественном гражданско-патриотическом движении.