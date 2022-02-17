В допфильтры обратились более 12 тысяч тюменцев с ОРВИ

Напомним, создать фильтры в учебных заведениях стало возможным благодаря тому, что школьников отправили на дистанционное обучение. С 31 января до 12 февраля включительно все очные занятия отменены в школах и колледжах и вузах, все ученики и студенты перешли на дистанционное обучение. Приостановлена работа секций и кружков за некоторыми исключениями.