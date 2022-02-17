В допфильтры обратились более 12 тысяч тюменцев с ОРВИ

В том числе, в областном центре открыто 11 фильтров и 4 принимают в Тобольске. По одному кабинету работает в Тюменском районе, в посёлке Голышманово, в Заводоуковске, в селе Вагай и в городе Ишиме.
«Каждый день свыше 1 тысячи обратившихся граждан получают там медицинскую помощь. По данным на 14 февраля, через допфильтры прошло 12 308 пациентов, 1 004 из которых — дети»,уточнили представители правительства.
На данный момент из выполненных 7 196 экспресс-тестов положительных результатов оказалось 1 885. Также было открыто 5 730 листков нетрудоспособности, 8 799 инфицированных находятся под наблюдением врачей и 30 больных были госпитализированы в медучреждения.
Напомним, создать фильтры в учебных заведениях стало возможным благодаря тому, что школьников отправили на дистанционное обучение. С 31 января до 12 февраля включительно все очные занятия отменены в школах и колледжах и вузах, все ученики и студенты перешли на дистанционное обучение. Приостановлена работа секций и кружков за некоторыми исключениями.
Для необходимости распределения потока пациентов с симптомами ОРВИ также были открыты 4 дополнительных фильтра в Тобольске.