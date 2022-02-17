Тюменцев совсем не удивили задачки про остывший труп. Они привели примеры из классики

«Люди, а вы литературу видели? Вообще, что такое?! „Тятя! тятя! наши сети притащили мертвеца“. Да что этот Пушкин себе позволял?! Как оно на детях наших отразится. А Гоголь?! Вы Гоголя читали? Ну сплошные сюжеты для канала ТВ3. И на этом наши дети растут!», иронично отметила тюменка Татьяна В.