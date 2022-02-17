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Тюменцев совсем не удивили задачки про остывший труп. Они привели примеры из классики

17 февраля 02:30
Фото: 1Mi
Большинство тюменцев совсем не удивились задачками про труп, заданным восьмиклассникам на уроке биологии в одной из школ Тобольска. Жители областной столицы даже привели примеры из литературной классики. В произведениях Пушкина тоже есть упоминание об усопших.
Сюжет
Тюмень

Задачку по терморегуляции обсудили в сети.

«Люди, а вы литературу видели? Вообще, что такое?! „Тятя! тятя! наши сети притащили мертвеца“. Да что этот Пушкин себе позволял?! Как оно на детях наших отразится. А Гоголь?! Вы Гоголя читали? Ну сплошные сюжеты для канала ТВ3. И на этом наши дети растут!», иронично отметила тюменка Татьяна В.

А задачка для тобольских подростков, в которой предлагалось высчитать время остывания трупа, была взята из учебника по криминалистике. Учительница предварительно проконсультировалась с психологом.

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#Новости#Тюмень#Школьники#Александр Мязин#Общество
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