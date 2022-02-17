Тюменские родители пожаловались на фрукты для школьников

«Вот какие гнилые фрукты получают дети в „Сухих пайках“ в Московской СОШ комбинат „Магия вкуса“. В прошлый раз тоже были гнилые. Почему на питание детей выдаются продукты ненадлежащего качества? И кто за это должен ответить? P. S. Не мы одни их получили, а много семей, специально обзвонила родителей»возмущается подписчица паблика «Столичный | Тюменский район».