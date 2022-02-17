Тюменские родители пожаловались на фрукты для школьников

Чиновники пообещали заменить подобные фрукты.
«Вот какие гнилые фрукты получают дети в „Сухих пайках“ в Московской СОШ комбинат „Магия вкуса“. В прошлый раз тоже были гнилые. Почему на питание детей выдаются продукты ненадлежащего качества? И кто за это должен ответить? P. S. Не мы одни их получили, а много семей, специально обзвонила родителей»возмущается подписчица паблика «Столичный | Тюменский район».
На пост отреагировали в администрации и попросили всех «кто столкнулся с этой проблемой. подойти в школу», а также заверили, что организатор питания заменит фрукты, не пригодные к употреблению.
Ранее «Наш город» писал о составе продуктового набора, выданного ученикам тюменской школы № 65 — внутри была лишь пачка печенья, сок и шоколадка. Не очень довольны в начале месяца остались и семьи, чьи дети ходят в школу № 41. По словам родителей, их детям дали растительное масло, рожки, рис, два маленьких сока и 5 мандаринок.