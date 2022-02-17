Тюмень в лидерах по строительству жилья, но цены пока растут

В прошлом году по всей стране было построено 92,6 млн «квадратов», только в Тюменской области 1,7 млн. Показатели рекордные даже по сравнению с СССР.
Между тем большие объёмы строительства не способствуют снижению цен на недвижимость. Цены поднял высокий спрос из-за небольших ставок по ипотеке, теперь получить кредит на жильё стало гораздо сложнее. Отметим, что в прошлом году Минстрой утвердил на первое полугодие 2022 года норматив стоимости одного квадратного метра в размере 70 599 рублей. В Тюмени «квадрат» стоит 71 300.
Напомним, в прошлом году в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года расселено почти 100 тыс. кв. м. Это 68% домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года. К 2023 году планируется расселить еще примерно 47 тыс. кв. м. Изначально планировалось завершить программу по переселению к 2025 году. Но настоящие темпы расселения позволят сделать это раньше положенного срока. Также Тюменская область получит финансовую поддержку.
Ранее «Наш Город» писал, что в прошлом году Тюменский регион занял второе место в российском рейтинге регионов по качеству жизни Агентства стратегических инициатив. Это достижение также отметил глава области.