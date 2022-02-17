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Следователь отказал в использовании полиграфа в деле об убийстве 8-летней тюменки

17 февраля 13:06
Фото: «НашГород»
Следователь отказал в удовлетворении ходатайства в проверке на полиграфе полицейских, которые задержали Виталия Бережного. Напомним, что он обвиняется в убийстве 8-летней Насти Муравьёвой, его адвокат Елена Шихова ранее обратилась с ходатайством о проверке версии избиения её подзащитного.
Сюжет
Тюмень

Бережной заявлял, что сознался в убийстве девочки после пыток.

Его адвокат Елена Шихова сообщила, что получила постановление об отказе в прохождении полиграфа в отношении оперативников и своего подзащитного.

«Сослались на то, что в соответствии с УПК РФ, выводы полиграфа не являются доказательствами»,сказала она «Нашему городу».

Защита Бережного требует проверки тюменских полицейских на полиграфе
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Жители Тюмени и Нового Уренгоя полагают, что проверка на полиграфе могла бы пролить свет на многие обстоятельства громкого уголовного дела.

«Если им нечего бояться, то почему отказали?»отмечает тюменка Алла К. в одном из тюменских пабликов.

Известно, что Бережного допрашивали 5 сотрудников ОРЧ на улице Тульской, задержали мужчину 25 августа. Ранее суд допросил тюменских полицейских, которые проходили по данному делу.

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