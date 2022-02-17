Следователь отказал в использовании полиграфа в деле об убийстве 8-летней тюменки

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства в проверке на полиграфе полицейских, которые задержали Виталия Бережного. Напомним, что он обвиняется в убийстве 8-летней Насти Муравьёвой, его адвокат Елена Шихова ранее обратилась с ходатайством о проверке версии избиения её подзащитного.

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