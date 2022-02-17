Следователь отказал в использовании полиграфа в деле об убийстве 8-летней тюменки

Бережной заявлял, что сознался в убийстве девочки после пыток.
Его адвокат Елена Шихова сообщила, что получила постановление об отказе в прохождении полиграфа в отношении оперативников и своего подзащитного.
«Сослались на то, что в соответствии с УПК РФ, выводы полиграфа не являются доказательствами»,сказала она «Нашему городу».
Жители Тюмени и Нового Уренгоя полагают, что проверка на полиграфе могла бы пролить свет на многие обстоятельства громкого уголовного дела.
«Если им нечего бояться, то почему отказали?»отмечает тюменка Алла К. в одном из тюменских пабликов.
Известно, что Бережного допрашивали 5 сотрудников ОРЧ на улице Тульской, задержали мужчину 25 августа. Ранее суд допросил тюменских полицейских, которые проходили по данному делу.