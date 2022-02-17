Сбер признали лучшим российским работодателем по версии HeadHunter

В рейтинге прошлого года Сбер продемонстрировал рост и наивысшие показатели по всем трем оценочным параметрам: развитости HR-процессов, опросу соискателей и уровню eNPS. Большая часть работников готовы советовать Сбер своим друзьям и знакомым как привлекательное место работы, пишет издание newsnn.ru.
Компании экосистемы Сбера, 2ГИС и Okko, также продемонстрировали самые высокие результаты в рейтинге, заняв первые места в категории крупных и средних компаний. Rambler и СберМаркетинг попали в топ-10.
Сбер стал одной из самых успешных компаний в России по результатам прошлого года. Годовая прибыль составила более 1,2 трлн руб. Сервисами Сбера сейчас пользуются свыше 100 млн розничных и 3 млн корпоративных клиентов. Выручка нефинансовых бизнесов экосистемы Сбера выросла в 2021 году втрое, а число технологических внедрений и изменений стало рекордным на рынке IT-компаний и составило свыше 1 млн.
23 тыс. работников Сбера в прошлом году прошли переобучение, получили новые навыки, стали более ценными кадрами и начали работать по другой, более востребованной специальности. В рамках совместных программ с высшими учебными заведениями в прошлом году 60 тыс. студентов освоили актуальные профессии. Благодаря этому в 2021 году 41% сотрудников, принятых в Сбер, были младше 25 лет.
Старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина подчеркнула: компания делает все для того, чтобы сотрудники были благополучны и располагали всеми возможностями для самореализации. «Мы запустили программу вознаграждения акциями для ключевых сотрудников. Мы осознанно ушли от идеи вознаграждать акциями только руководителей, потому что понимаем, какой важный вклад в создание наших продуктов и сервисов вносят сотрудники с ценной экспертизой или уникальными навыками», — рассказала Дудина.
Кроме того, Сбер предложил работникам льготу по снижению на 4 п. п. ипотечной ставки, дал возможность работать из другого региона и запустил творческий отпуск.
По словам Натальи Дудиной, прошлый год показал, что компания движется в верном направлении, и это подтвердили финансовые итоги работы, а также опрос вовлеченности работников Сбера. Старший вице-президент выразила радость, что Сбер стал лучшим в крупнейшем рейтинге работодателей. «Для нас очень ценно мнение сотрудников и тех, кто хочет присоединиться к нашей команде», — подчеркнула Дудина.