Сбер признали лучшим российским работодателем по версии HeadHunter

Старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина подчеркнула: компания делает все для того, чтобы сотрудники были благополучны и располагали всеми возможностями для самореализации. «Мы запустили программу вознаграждения акциями для ключевых сотрудников. Мы осознанно ушли от идеи вознаграждать акциями только руководителей, потому что понимаем, какой важный вклад в создание наших продуктов и сервисов вносят сотрудники с ценной экспертизой или уникальными навыками», — рассказала Дудина.