С 5 марта «ЮТэйр» начнёт осуществлять перелёты Тобольск — Екатеринбург

С 5 марта из аэропорта Тобольска два раза в неделю можно будет улететь до Екатеринбурга. Компания «ЮТэйр» уже начала продажу билетов, которые можно купить на официальном сайте авиаперевозчика. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

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