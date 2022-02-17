С 5 марта «ЮТэйр» начнёт осуществлять перелёты Тобольск — Екатеринбург

Компания открывает уже третье по счёту прямое направление из города Тобольска. С начала года перевозчик начал летать в крупнейшие города ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Перелёты осуществляются по программе субсидий региона на перевозки.
«Из Тобольска до Екатеринбурга воздушные судна будут переправлять горожан и гостей города в начале недели и в конце — по понедельникам и субботам. Вылеты начнут осуществлять с 5 марта. В 10 часов 50 минут утра до столицы Свердловской области и в 13 часов 15 минут дня обратно»,уточнили в компании.
Рейсы выполняются лайнерами ATR 72.