Почти миллиард рублей потратят на строительство дорог в районе Тюменской слободы

Максимальная цена контракта составляет 939 694 938 рублей. Подрядчик, получивший тендер, должен будет проложить улично-дорожную сеть, протяжённостью около 2-х километров, в границах улиц Губернская — Закалужская — Московский тракт.
«Помимо проезжей части на этих территориях требуется постелить пешеходные дорожки, оборудовать участки для велосипедистов, и обустроить парковки для стоянки автомобилей»,следует из разработанного проекта.
Оплата, как и работа, будут разделены на три этапа. Последний, когда всё будет готово, должен завершиться осенью 2024 года.
Заявку можно подать до 2 марта. Победителя торгов выберут в начале следующего месяца — 4 марта.