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Почти миллиард рублей потратят на строительство дорог в районе Тюменской слободы

17 февраля 06:17
Фото: 1Mi
Почти миллиард рублей потратят на строительство дорог
Исходя из документации, опубликованной региональным департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта на сайте госзакупок, следует, что тюменские власти начали поиск подрядчика для строительства автомобильных дорог, которые свяжут район «Тюменская слобода» и центральную часть города.

Максимальная цена контракта составляет 939 694 938 рублей. Подрядчик, получивший тендер, должен будет проложить улично-дорожную сеть, протяжённостью около 2-х километров, в границах улиц Губернская — Закалужская — Московский тракт.

«Помимо проезжей части на этих территориях требуется постелить пешеходные дорожки, оборудовать участки для велосипедистов, и обустроить парковки для стоянки автомобилей»,следует из разработанного проекта.

Оплата, как и работа, будут разделены на три этапа. Последний, когда всё будет готово, должен завершиться осенью 2024 года.

Заявку можно подать до 2 марта. Победителя торгов выберут в начале следующего месяца — 4 марта.

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