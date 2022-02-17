Неудачно поработавший молотком тюменец на месяц ослеп на левый глаз

Тюменские хирурги спасли зрение мужчине, которого беспокоили боли в левом глазу. Месяц назад он так стукнул молотком по зубилу, что «что-то отлетело и попало ему в глаз». Когда глаз перестал видеть и сильно воспалился, житель областной столицы пришел в ОКБ № 2. Об этом сообщает областной департамент здравоохранения.

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