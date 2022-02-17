Неудачно поработавший молотком тюменец на месяц ослеп на левый глаз

На этапе приёмного отделения пациента экстренно госпитализировали. Диагноз «Проникающее адаптированное ранение давностью более месяца с инородным телом внутри глаза», а также острое воспаление в левом глазу требовали экстренного хирургического вмешательства. Из-за затяжного характера травмы операцию делали в два этапа.
«Специалисты приёмного отделения ОКБ№ 2 сразу провели первичную операцию по удалению инородного тела. Процесс предстоял тяжёлый, так как проникший предмет был месячной давности, но врачи с этим успешно справились», рассказала заведующая офтальмологическим отделением ОКБ№ 2 Светлана Сахарова.
Воспалительный процесс, который возник во всех структурах глазного яблока, требовал хирургического лечения другого характера. Специалисты отделения офтальмологии ОКБ№ 2 выполнили витреоретинальное вмешательство (витрэктомия с венцектомией), которое считается высокотехнологичным методом и проводится при сложных заболеваниях органов зрения.
Пациенту удалось спасти не только глазное яблоко, но и восстановить зрение, что в данном случае стояло под вопросом. Уже сегодня мужчина стал видеть на 0.1 (одну строчку по таблице Головина-Сивцева).
«Пациента на днях выпишут домой, где его левый глаз продолжит восстанавливаться, а зрение — приходить в норму»,добавила Светлана Сахарова.
Подобная хирургия помогает спасти зрение пациентов и вернуть их к прежней полноценной жизни.