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Неудачно поработавший молотком тюменец на месяц ослеп на левый глаз

17 февраля 09:50
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Тюменские хирурги спасли зрение мужчине, которого беспокоили боли в левом глазу. Месяц назад он так стукнул молотком по зубилу, что «что-то отлетело и попало ему в глаз». Когда глаз перестал видеть и сильно воспалился, житель областной столицы пришел в ОКБ № 2. Об этом сообщает областной департамент здравоохранения.

На этапе приёмного отделения пациента экстренно госпитализировали. Диагноз «Проникающее адаптированное ранение давностью более месяца с инородным телом внутри глаза», а также острое воспаление в левом глазу требовали экстренного хирургического вмешательства. Из-за затяжного характера травмы операцию делали в два этапа.

«Специалисты приёмного отделения ОКБ№ 2 сразу провели первичную операцию по удалению инородного тела. Процесс предстоял тяжёлый, так как проникший предмет был месячной давности, но врачи с этим успешно справились», рассказала заведующая офтальмологическим отделением ОКБ№ 2 Светлана Сахарова.

Воспалительный процесс, который возник во всех структурах глазного яблока, требовал хирургического лечения другого характера. Специалисты отделения офтальмологии ОКБ№ 2 выполнили витреоретинальное вмешательство (витрэктомия с венцектомией), которое считается высокотехнологичным методом и проводится при сложных заболеваниях органов зрения.

Пациенту удалось спасти не только глазное яблоко, но и восстановить зрение, что в данном случае стояло под вопросом. Уже сегодня мужчина стал видеть на 0.1 (одну строчку по таблице Головина-Сивцева).

«Пациента на днях выпишут домой, где его левый глаз продолжит восстанавливаться, а зрение — приходить в норму»,добавила Светлана Сахарова.

Подобная хирургия помогает спасти зрение пациентов и вернуть их к прежней полноценной жизни.

#Новости#Зрение#Пациенты#Тюменская область#Медицина#ОКБ №2#Валерия Карашлийска#Общество
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