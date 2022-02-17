nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Небольшое потепление и солнечная погода ждет тюменцев в четверг

17 февраля 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени 17 февраля ожидается небольшое потепление и солнечная погода, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём составит — 4 градуса, в городе будет малооблачно. Скорость ветра 4-6 метров в секунду, осадков не ожидается. Высота снежного покрова снизится до 42,9 сантиметров, влажность 80%.

Солнечный день прогнозируют в пятницу, температура воздуха составит — 8 градусов, осадков не ожидается. Скорость южного ветра снизится до 3-4 метров в секунду, влажность около 85%. Атмосферное давление в пределах нормы.

В субботу для тюменцев опять наступит малооблачная погода, днём до — 9 градусов. Вечером возможно усиление ветра до 5-6 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.

В ближайшее время в Тюмени потеплеет до — 3 градусов, снегопадов в прогнозах не значится.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25