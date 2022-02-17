Небольшое потепление и солнечная погода ждет тюменцев в четверг

Температура воздуха днём составит — 4 градуса, в городе будет малооблачно. Скорость ветра 4-6 метров в секунду, осадков не ожидается. Высота снежного покрова снизится до 42,9 сантиметров, влажность 80%.
Солнечный день прогнозируют в пятницу, температура воздуха составит — 8 градусов, осадков не ожидается. Скорость южного ветра снизится до 3-4 метров в секунду, влажность около 85%. Атмосферное давление в пределах нормы.
В субботу для тюменцев опять наступит малооблачная погода, днём до — 9 градусов. Вечером возможно усиление ветра до 5-6 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
В ближайшее время в Тюмени потеплеет до — 3 градусов, снегопадов в прогнозах не значится.