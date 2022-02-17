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Минтруд разработает новый закон о рынке труда в России

17 февраля 08:43
Фото: mintrud.gov.ru
Министерство труда Российской Федерации напишет новую редакцию одного из главных законов, регулирующих рынок труда в стране — «О занятости населения».

Концепцию проекта закона представили на заседании рабочей группы при комитете Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, информирует iz.ru.

Сейчас Минтруд РФ готовит финальную структуру самого закона. В министерстве рассказали, что в концепции собран только круг проблемных вопросов. К ним относятся неконвенциональная (теневая) занятость, безработица и пособия для нетрудоустроенных, а также правовой статус самозанятых россиян, работающих на цифровые платформы и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Эксперты ведомства предложили дать определение неконвенциональной занятости, обозначить последствия и создать индивидуальный план поиска работы ключевым элементом сотрудничества служб занятости с людьми. Отметим, что теперь мероприятия плана будут носить обязательный характер. Если россиянин не будет выполнять предписания, он не получит пособие.

Так для самозанятых собираются закрепить нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг и урегулировать вопросы доступа к социальным гарантиям.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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