Минтруд разработает новый закон о рынке труда в России

Сейчас Минтруд РФ готовит финальную структуру самого закона. В министерстве рассказали, что в концепции собран только круг проблемных вопросов. К ним относятся неконвенциональная (теневая) занятость, безработица и пособия для нетрудоустроенных, а также правовой статус самозанятых россиян, работающих на цифровые платформы и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).