Мажоры Тюмени гоняют по встречке без номеров и ездят по тротуарам

Подобные манёвры опасны и для пешеходов и для других водителей. Большинство нарушений происходит на центральных улицах областной столицы.
«Мажоры катаются как хотят неужели их никто не может наказать?»сообщил Иван Вальчук в паблике «Типичная Тюмень».
Многие тюменцы отметили, что подобных водителей нужно сразу лишать прав. Стоит отметить, что на видео не указана дата.
Ранее «Наш город» сообщал, что 17 февраля пробки составили 5 баллов. Большинство центральных улиц Тюмени были свободны после 19:00.