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Мажоры Тюмени гоняют по встречке без номеров и ездят по тротуарам

17 февраля 14:33
Фото: Типичная Тюмень
Горожане обсуждают видео, где молодые люди на дорогих машинах выезжают на встречную полосу, гоняют по дорогам без номеров и ездят по тротуарам в центре Тюмени. Видео посмотрели почти 15 000 раз за несколько часов, тюменцы требуют найти нарушителей ПДД.

Подобные манёвры опасны и для пешеходов и для других водителей. Большинство нарушений происходит на центральных улицах областной столицы.

«Мажоры катаются как хотят неужели их никто не может наказать?»сообщил Иван Вальчук в паблике «Типичная Тюмень».

Многие тюменцы отметили, что подобных водителей нужно сразу лишать прав. Стоит отметить, что на видео не указана дата.

Ранее «Наш город» сообщал, что 17 февраля пробки составили 5 баллов. Большинство центральных улиц Тюмени были свободны после 19:00.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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