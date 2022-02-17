Мажоры Тюмени гоняют по встречке без номеров и ездят по тротуарам

Горожане обсуждают видео, где молодые люди на дорогих машинах выезжают на встречную полосу, гоняют по дорогам без номеров и ездят по тротуарам в центре Тюмени. Видео посмотрели почти 15 000 раз за несколько часов, тюменцы требуют найти нарушителей ПДД.

Подобные манёвры опасны и для пешеходов и для других водителей. Большинство нарушений происходит на центральных улицах областной столицы. «Мажоры катаются как хотят неужели их никто не может наказать?»сообщил Иван Вальчук в паблике «Типичная Тюмень». Многие тюменцы отметили, что подобных водителей нужно сразу лишать прав. Стоит отметить, что на видео не указана дата. Ранее «Наш город» сообщал, что 17 февраля пробки составили 5 баллов. Большинство центральных улиц Тюмени были свободны после 19:00.