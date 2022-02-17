Каждый второй тюменец с автомобилем грезит о гараже

Об этом говорит Оксана Вилинская, сертифицированный по стандартам РГР специалист по недвижимости из агентства «Надёжный выбор»
Сейчас среди тюменцев стали актуальны дополнительные услуги в подземных паркингах: автомойка, зарядка для электромобилей, устройство для подкачивания шин. Конечно, есть дополнительный расход в виде коммунальных платежей, поэтому всегда уточняйте стоимость платежа.уточняет эксперт.
«Наш город» узнал, в какую сумму может обойтись покупка машиноместа в Тюмени как на подземном паркинге, так и на крытых стоянках.
На одном из сайтов объявлений, к примеру, висит сообщение от собственника о продаже места на многоуровневом паркинге в квартале «Марс» на Мысу. Владелец хочет за него 250 тысяч рублей.
Парковочное место в ЖК House Club готовы отдать за миллион пятьдесят тысяч рублей. При этом продавец подчеркивает, что с марта цена возрастет.
Отдельно стоящий гараж площадью 66 м² метров в охраняемом кооперативе, в районе Калининский, продают за почти 2 млн рублей. Собственник позиционирует участок как помещение свободного назначения и подчеркивает, что внутри проведено электричество, установлены вытяжки, потолок утеплен, пол из бетона.
Еще автомобильный сайт «Дром» провел опрос и выяснил, что каждый второй водитель в Тюменской области мечтает о гараже — 52%. 37% респондентов заявили, что уже имеют в собственности гараж. Лишь 11% опрошенных не видят необходимости в этой недвижимости.