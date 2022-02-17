Каждый второй тюменец с автомобилем грезит о гараже

Еще автомобильный сайт «Дром» провел опрос и выяснил, что каждый второй водитель в Тюменской области мечтает о гараже — 52%. 37% респондентов заявили, что уже имеют в собственности гараж. Лишь 11% опрошенных не видят необходимости в этой недвижимости.