Избивший пациента санитар психбольницы в Тобольске отправится в колонию на 4 года

Тобольский городской суд признал виновным в избиении пациента 42-летнего санитара психиатрической больницы и назначил ему четыре года лишения свободы, которые он проведёт в исправительной колонии общего режима. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. Пострадавший после избиения несколько дней провел в коме.

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