Избивший пациента санитар психбольницы в Тобольске отправится в колонию на 4 года

Сотрудник медучреждения совместно с одним из постояльцев осенью 2020 года нанес телесные повреждения пациенту психиатрического стационара, который проходил там лечение.
«Из-за полученных травм пострадавшего госпитализировали. Он оказался в реанимации. Ему выполнили экстренную операцию, после которой несколько дней он был в коме», следует из материалов уголовного дела.
Санитара судили по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Суд отправил его в исправительную колонию на четыре года. Принимавший участие в избиении потерпевшего пациент был направлен на принудительное стационарное лечение в психиатрическую клинику.