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Избивший пациента санитар психбольницы в Тобольске отправится в колонию на 4 года

17 февраля 05:58
Фото: 1Mi
Избивший пациента санитар психбольницы в Тобольске отправится в колонию
Тобольский городской суд признал виновным в избиении пациента 42-летнего санитара психиатрической больницы и назначил ему четыре года лишения свободы, которые он проведёт в исправительной колонии общего режима. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. Пострадавший после избиения несколько дней провел в коме.
Сюжет
Суд

Сотрудник медучреждения совместно с одним из постояльцев осенью 2020 года нанес телесные повреждения пациенту психиатрического стационара, который проходил там лечение.

«Из-за полученных травм пострадавшего госпитализировали. Он оказался в реанимации. Ему выполнили экстренную операцию, после которой несколько дней он был в коме», следует из материалов уголовного дела.

Санитара судили по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Суд отправил его в исправительную колонию на четыре года. Принимавший участие в избиении потерпевшего пациент был направлен на принудительное стационарное лечение в психиатрическую клинику.

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#Новости#Суд#Происшествия#Избиения#Тюмень#Дарья Гасникова
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