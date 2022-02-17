До конца лета 2023 года в Тюмени восстановят 2 дома на улице Олега Антонова

Осенью 2020 года из-за разрушения швов между железобетонными плитами и аварийного состояния инженерных сетей территория рядом с домом № 6/2 была объявлена зоной вероятной ЧС.
«В ходе капремонта починят и утеплят крышу, реконструируют фасад, а также отремонтируют подвал, гидроизоляцию и заменят сети водоснабжения, водоотведения и системы электроснабжения. Далее будут проведён косметический ремонт общественных пространств»,рассказал глава Службы техконтроля Вячеслав Елизаров.
В январе был подписан договор на выполнение работ, которые должны закончиться не позднее августа следующего года. После окончания всех подготовительных мероприятий в апреле начнутся производственные операции.