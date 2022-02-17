До конца лета 2023 года в Тюмени восстановят 2 дома на улице Олега Антонова

В двух 5-этажных многоквартирных домах — № 4 и № 6/2, расположенных на улице Олега Антонова, которые были построены в 1978 году для сотрудников аэропорта, будут проведены капитальные ремонтные работы. Об этом рассказали в городской администрации Тюмени.

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