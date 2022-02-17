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До конца лета 2023 года в Тюмени восстановят 2 дома на улице Олега Антонова

17 февраля 09:41
Фото: Администрация Тюмени
До конца лета 2023 года в Тюмени восстановят 2 дома на улице Олега Антонова
В двух 5-этажных многоквартирных домах — № 4 и № 6/2, расположенных на улице Олега Антонова, которые были построены в 1978 году для сотрудников аэропорта, будут проведены капитальные ремонтные работы. Об этом рассказали в городской администрации Тюмени.
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Тюмень

Осенью 2020 года из-за разрушения швов между железобетонными плитами и аварийного состояния инженерных сетей территория рядом с домом № 6/2 была объявлена зоной вероятной ЧС.

«В ходе капремонта починят и утеплят крышу, реконструируют фасад, а также отремонтируют подвал, гидроизоляцию и заменят сети водоснабжения, водоотведения и системы электроснабжения. Далее будут проведён косметический ремонт общественных пространств»,рассказал глава Службы техконтроля Вячеслав Елизаров.

В январе был подписан договор на выполнение работ, которые должны закончиться не позднее августа следующего года. После окончания всех подготовительных мероприятий в апреле начнутся производственные операции.

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#Новости#Общество#Капремонт#Аварийное жилье#Тюмень#Дарья Гасникова
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