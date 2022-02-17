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Детсад в Ялуторовске выплатит матери сломавшего ногу 6-летнего сына 190 тысяч рублей

17 февраля 08:32
Фото: 1Mi
Детсад в Ялуторовске выплатит матери сломавшего ногу 6-летнего сына 190 тыс
Ялуторовский районный суд постановил, чтобы руководство детского сада № 8 в городе Ялуторовске выплатило 190 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, утраченного заработка и расходов на лекарства матери пострадавшего на игровой детской площадке 6-летнего мальчика, сообщили в региональной прокуратуре.
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Суд

В мае прошлого года во время прогулки и игр на детской площадке, находящейся на территории дошкольного учреждения, воспитанник упал и сломал левую ногу. Зимой того же года родительница подала иск в суд.

«Экспертиза показала, что ребёнок получил закрытый косой перелом левой бедренной кости со смещением костных отломков. Таким образом, здоровью несовершеннолетнего причинён тяжкий вред», следует из материалов дела.

По законодательству образовательное учреждение во время обучения и нахождения там ответственно за жизнь и здоровье воспитанников и учащихся, включая практические подготовки.

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