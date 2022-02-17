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Четыре светофора не будут работать 17 февраля в Тюмени

17 февраля 05:02
Фото: 1Mi
Четыре светофора не будут работать 17 февраля в Тюмени
Сегодня, 17 февраля, в течение дня в областном центре не будут работать несколько светофорных объектов. Водителей просят быть внимательнее на этих перекрёстках, пересекая их, соблюдать требования дорожных знаков, предупреждают в «Тюменском транспорте».
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Тюмень

Четыре перекрёстка с 8 утра не будут регулироваться. На пересечении улицы Широтной с МЖК рядом с домом № 113 светофор будет отключен до 17 часов вечера.

«Также до 20 часов вечера следует быть внимательными на перекрёстках улиц Профсоюзной и Котельной рядом со школой № 15, улиц Фабричной и Мельничной. Автоматический регулировщик не будет работать на улице Северной около дома № 1»,рассказали в ведомстве.

В «Тюменьгортрансе» добавили, что причиной отключения светофорных объектов являются проведение плановых работ на электросетях в этих районах.

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#Новости#Отключение светофоров#Общество#Тюмень#Дарья Гасникова
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