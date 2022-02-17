Четыре светофора не будут работать 17 февраля в Тюмени

«Также до 20 часов вечера следует быть внимательными на перекрёстках улиц Профсоюзной и Котельной рядом со школой № 15, улиц Фабричной и Мельничной. Автоматический регулировщик не будет работать на улице Северной около дома № 1»,рассказали в ведомстве.