Четыре светофора не будут работать 17 февраля в Тюмени

Четыре перекрёстка с 8 утра не будут регулироваться. На пересечении улицы Широтной с МЖК рядом с домом № 113 светофор будет отключен до 17 часов вечера.
«Также до 20 часов вечера следует быть внимательными на перекрёстках улиц Профсоюзной и Котельной рядом со школой № 15, улиц Фабричной и Мельничной. Автоматический регулировщик не будет работать на улице Северной около дома № 1»,рассказали в ведомстве.
В «Тюменьгортрансе» добавили, что причиной отключения светофорных объектов являются проведение плановых работ на электросетях в этих районах.