Четыре школы построят в Тюмени по новой программе до 2024 года

Все объекты должны быть готовы до 2024 года. Стоит отметить, что в этом году готовится к открытию школа № 30 на Московском тракте, об этом тоже рассказал мэр областной столицы Руслан Кухарук. При этом стоимость одного учебного заведения составляет 1 — 1,5 млрд рублей.