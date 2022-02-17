Четыре школы построят в Тюмени по новой программе до 2024 года

Новая схема позволит получить субсидии из федерального бюджета.
Школа на 1200 мест появятся в районе Мыса, в границах улиц Судоремонтной и Кулибина. В районе Мелиораторов и в Антипино строители возведут учебные заведения для 1100 ребят. Ещё один объект будет создан в Ямальском-1.
Все объекты должны быть готовы до 2024 года. Стоит отметить, что в этом году готовится к открытию школа № 30 на Московском тракте, об этом тоже рассказал мэр областной столицы Руслан Кухарук. При этом стоимость одного учебного заведения составляет 1 — 1,5 млрд рублей.
Ранее «Наш город» рассказывал о планах областного правительства о строительстве 45 школ в городах и муниципалитетах региона до 2027 года.