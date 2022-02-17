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Четыре школы построят в Тюмени по новой программе до 2024 года

17 февраля 11:16
Фото: 1Mi
В ближайшее время в Тюмени построят четыре школы. Реализация проектов пройдёт по новой программе, сообщает в своем Инстаграм глава города Руслан Кухарук. Недавно на заседании гордумы депутаты одобрили передачу трех земельных участков для строительства новых учебных заведений.

Новая схема позволит получить субсидии из федерального бюджета.

Школа на 1200 мест появятся в районе Мыса, в границах улиц Судоремонтной и Кулибина. В районе Мелиораторов и в Антипино строители возведут учебные заведения для 1100 ребят. Ещё один объект будет создан в Ямальском-1.

Все объекты должны быть готовы до 2024 года. Стоит отметить, что в этом году готовится к открытию школа № 30 на Московском тракте, об этом тоже рассказал мэр областной столицы Руслан Кухарук. При этом стоимость одного учебного заведения составляет 1 — 1,5 млрд рублей.

Ранее «Наш город» рассказывал о планах областного правительства о строительстве 45 школ в городах и муниципалитетах региона до 2027 года.

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