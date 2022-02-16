Восток продолжает бесплатно устанавливать счетчики

- потребителям, проживающим в многоквартирных домах и имеющим договорные отношения с гарантирующим поставщиком АО «ЭК «Восток», заявку на замену прибора учета, если он вышел из строя или у него истек срок межповерочного интервала, а также заявку на установку прибора учета, если ранее он не был установлен, можно подать по бесплатному многоканальному телефону службы поддержки клиентов 8 800 250-60-06 или можно обратиться непосредственно в центр обслуживания клиентов АО «ЭК «Восток» или дистанционно – через интернет-приемную АО «ЭК «Восток» на сайте компании – и приложить пакет документов: заявление, документ удостоверяющий личность и документ на право собственности недвижимостью (договор аренды, договор социального найма).