Восток продолжает бесплатно устанавливать счетчики. На часто задаваемые вопросы отвечают специалисты.
В связи с поступающими от потребителей вопросами Энергосбытовая компания «Восток» поясняет:
Установка приборов учета электроэнергии производится бесплатно.
Если прибор учета вышел из строя, или у него истек межповерочный интервал, или прибор учета устанавливается впервые – все работы по установке прибора учета, включая сам прибор учета, для потребителей производятся бесплатно. Действующие (расчетные) приборы учета электрической энергии будут меняться по мере выхода из строя или истечения межповерочного интервала. Все приборы учета электрической энергии, которые устанавливают гарантирующий поставщик АО «ЭК «Восток» и сетевая компания АО «СУЭНКО», в соответствии с действующим законодательством РФ имеют свидетельство утверждения типа средства измерения и внесены в Государственный реестр средств измерений.
Как определить, нужна ли поверка/замена вашему прибору учета?
Определить, нужна ли прибору учета поверка/замена, вы можете:
- по паспорту на установленный прибор учета. В нем указаны:
Действия потребителя при установке и замене прибора учета электрической энергии.
Если прибор учета электроэнергии вышел из строя, у прибора учета истек срок межповерочного интервала, прибор учета устанавливается впервые, то необходимо подать заявку на замену/установку прибора учета, после чего адрес потребителя будет внесен в реестр для замены или установки прибора учета в сроки, установленные законодательством:
- потребителям, проживающим в многоквартирных домах и имеющим договорные отношения с гарантирующим поставщиком АО «ЭК «Восток», заявку на замену прибора учета, если он вышел из строя или у него истек срок межповерочного интервала, а также заявку на установку прибора учета, если ранее он не был установлен, можно подать по бесплатному многоканальному телефону службы поддержки клиентов 8 800 250-60-06 или можно обратиться непосредственно в центр обслуживания клиентов АО «ЭК «Восток» или дистанционно – через интернет-приемную АО «ЭК «Восток» на сайте компании – и приложить пакет документов: заявление, документ удостоверяющий личность и документ на право собственности недвижимостью (договор аренды, договор социального найма).
- потребителям, проживающим в частном секторе, необходимо обратиться в адрес сетевой организации. Потребители, присоединенные к сетям сетевой компании АО «СУЭНКО», могут также обратиться в АО «ЭК «Восток» вышеперечисленными способами;
- потребителям, проживающим в многоквартирных домах и не имеющим прямых договорных отношений с АО «ЭК «Восток», необходимо обратиться в адрес управляющей компании, ТСЖ.
Обращаем внимание, что ответственность за сохранность прибора учета, установленного в квартире/жилом доме, в том числе и за установленные пломбы, знаки визуального контроля, антимагнитные индикаторы возлагается непосредственно на потребителя.
Данные с интеллектуальных приборов учета передаются автоматически, ошибок быть не может.
Передача данных с интеллектуальных приборов учета в АО «ЭК «Восток» построена в основном посредством сотовой связи стандарта GSM (встроенный в прибор учета коммуникатор – GSM-модем). Ошибок в учете и передаче данных быть не может.
Разница в показаниях, автоматически поступивших в ЭК «Восток», и показаниях, снятых потребителем, может появиться лишь из-за того, что есть расхождение в фиксации показаний по дате и времени.
Например, потребитель (физическое лицо) может зафиксировать и передать показания в АО «ЭК «Восток» в период с 15 по 25 число расчетного периода, в то время как в интеллектуальной системе учета электрической энергии показания с интеллектуальных приборов учета снимаются ежедневно в начале суток (00:00).
В АО «ЭК «Восток» к начислению принимаются показания, полученные из интеллектуальной системы учета электрической энергии и зафиксированные на 00:00 ч. 26 числа расчетного периода; в случае их отсутствия берутся последние показания в период с 15 по 25 число расчетного периода, которые есть в интеллектуальной системе учета электрической энергии или предоставленные потребителем.
Для справки: С 1 июля 2020 года изменились правила организации учета электрической энергии на розничных рынках. Гарантирующие поставщики и сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электроэнергии (мощности) на розничных рынках, в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электроэнергии или иного оборудования. Все работы по установке прибора учета, включая сам прибор учета, для потребителей производятся бесплатно.
Действующие (расчетные) приборы учета электрической энергии будут меняться по мере выхода из строя или истечения межповерочного интервала.
Законодательно также предусмотрено право потребителя на самостоятельную замену приборов учета электроэнергии в тех случаях, когда электросчетчик является исправным и отсутствует основание для его замены со стороны гарантирующего поставщика либо сетевой организации. Замена прибора учета в таких случаях производится согласно требованиям действующего законодательства и за счет потребителя. Самостоятельный срыв пломб без участия представителей гарантирующего поставщика и последующий демонтаж (замена) прибора учета не допускается.