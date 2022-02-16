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В Тюменской области выявлено полтысячи нарушений в сфере охраны труда

16 февраля 12:23
Фото: 1Mi
В 2021 году выявлено более 500 нарушений в сфере охраны труда. По информации прокуратуры Тюменской области, работодателям вынесено 140 представлений, к ответственности привлечено 130 человек.
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Тюмень

Более того, по фактам проверок возбуждено 2 уголовных дела. Самыми распространёнными нарушениями остаются ненадлежащая организация обучения сотрудников, работа без прохождения медосмотра, отсутствие специальной оценки условий труда.

«В ходе проверки ООО „Агрофирма Междуречье“ прокуратура Ярковского района установила многочисленные нарушения»отмечают в ведомстве.

Организация была оштрафована на 35 000 рублей, предписания были выполнены.

На предприятии ООО «Тюменские молочные фермы» произошел несчастный случай в котором пострадал рабочий. Тюменский суд взыскал с работодателя 420 000 рублей в его пользу.

Ранее «Наш город» писал о том, что было заведено 25 уголовных дел в связи с нарушениями охраны труда на предприятиях, а еще зафиксировано 69 несчастных случаев. За прошлый год много рабочих получило серьезные травмы. Сотрудник одного из предприятий умер на работе от удара током, не проинструктированный о технике безопасности.

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#Новости#Тюмень#Охрана труда#Травмы#Нарушения#Александр Мязин#Общество
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