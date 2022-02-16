В Тюменской области выявлено полтысячи нарушений в сфере охраны труда

Ранее «Наш город» писал о том, что было заведено 25 уголовных дел в связи с нарушениями охраны труда на предприятиях, а еще зафиксировано 69 несчастных случаев. За прошлый год много рабочих получило серьезные травмы. Сотрудник одного из предприятий умер на работе от удара током, не проинструктированный о технике безопасности.