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В Тюменской области выявлено 2478 случаев коронавируса

16 февраля 08:21
Фото: 1Mi
После вчерашнего спада числа ковид-инфицированных произошел резкий скачок. Федеральный Оперштаб сообщает о 2478 выявленных сегодня случаев коронавируса в Тюменской области. В соседних Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО, наоборот, снижение заболеваемости продолжается.

Днём ранее вирус был выявлен у 1 703 тюменца. Суточный прирост инфицированных составил 45,5%.

В ХМАО за прошедшие сутки инфекцию подхватили 1 989 человек, в то время как 15 февраля их было 2 517. В ЯНАО тест подтвердился у 1 373 ямальцев, а на 15 февраля заразились 2 098 ямальцев.

В России за последние сутки зафиксирован прирост заболевших инфекцией. Так за сутки было подтверждено 179 284 случая заражения коронавирусом. 19 573 россиянина госпитализировано, 172 468 человек выздоровело и 748 жителей скончалось.

За весь период пандемии в России инфекцию подхватили 14 659 880 человек, среди них 11 643 393 россиянина побороли опасную болезнь. 342 383 человека умерли.

#Новости#Сергей Антонов#Коронавирус COVID-19
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