В Тюменской области выявлено 2478 случаев коронавируса

Днём ранее вирус был выявлен у 1 703 тюменца. Суточный прирост инфицированных составил 45,5%.
В ХМАО за прошедшие сутки инфекцию подхватили 1 989 человек, в то время как 15 февраля их было 2 517. В ЯНАО тест подтвердился у 1 373 ямальцев, а на 15 февраля заразились 2 098 ямальцев.
В России за последние сутки зафиксирован прирост заболевших инфекцией. Так за сутки было подтверждено 179 284 случая заражения коронавирусом. 19 573 россиянина госпитализировано, 172 468 человек выздоровело и 748 жителей скончалось.
За весь период пандемии в России инфекцию подхватили 14 659 880 человек, среди них 11 643 393 россиянина побороли опасную болезнь. 342 383 человека умерли.