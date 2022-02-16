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В тюменском микрорайоне Плеханово появится газовая котельная на 54 МВт и детсад

16 февраля 10:43
Фото: ГУС Тюменской области
Инфраструктурные облигации позволят тюменским застройщикам реализовать в срок строительство газовой котельной и провести магистральные сети, сообщает ГУС по Тюменской области.

Строительную площадку в микрорайоне Плеханово посетил начальник ведомства Павел Перевалов. Здесь строят жилой комплекс на площади 51 га, строителям предоставлен инфраструктурный кредит под 3,5% годовых на возведение газовой котельной мощностью 54 МВт.

Ожидается, что здесь к 2026 году построят почти 307 000 «квадратов» жилья. Проект предусматривает все инженерные сети, дороги, появление школы и детсада.

«В этом году мы начнём реализацию 4 объектов с использованием средств инфраструктурного кредита: 2 развязок, дороги и школы»отметили в ведомстве.

В будущем число площадок, получающих инфраструктурные кредиты, увеличится.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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