В тюменском микрорайоне Плеханово появится газовая котельная на 54 МВт и детсад

Строительную площадку в микрорайоне Плеханово посетил начальник ведомства Павел Перевалов. Здесь строят жилой комплекс на площади 51 га, строителям предоставлен инфраструктурный кредит под 3,5% годовых на возведение газовой котельной мощностью 54 МВт.
Ожидается, что здесь к 2026 году построят почти 307 000 «квадратов» жилья. Проект предусматривает все инженерные сети, дороги, появление школы и детсада.
«В этом году мы начнём реализацию 4 объектов с использованием средств инфраструктурного кредита: 2 развязок, дороги и школы»отметили в ведомстве.
В будущем число площадок, получающих инфраструктурные кредиты, увеличится.