В Тюмени заочно арестовали 33-летнего мужчину за избиение женщины. Найти его не могут

Местная полиция пока не может поймать злоумышленника, который избил свою гражданскую жену 2 февраля. Об инциденте удалось узнать через Инстаграм — на своей странице начальница пострадавшей женщины попросила подписчиков распространить информацию о преступлении. На инцидент отреагировали в прокуратуре региона.