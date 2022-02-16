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В Тюмени заочно арестовали 33-летнего мужчину за избиение женщины. Найти его не могут

16 февраля 14:15
Фото: 1Mi
В Тюмени заочно арестовали гражданина Белоруссии, 33-летнего Александра Ж., сообщает пресс-служба тюменских судов. 4 февраля его объявили в розыск из-за избиения бывшей сожительницы Ирины.

На данный момент Ленинский райсуд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого сроком на 2 месяца. Началом срока содержания станет момент фактического его задержания.

Местная полиция пока не может поймать злоумышленника, который избил свою гражданскую жену 2 февраля. Об инциденте удалось узнать через Инстаграм — на своей странице начальница пострадавшей женщины попросила подписчиков распространить информацию о преступлении. На инцидент отреагировали в прокуратуре региона.

Предполагается, что мужчина может передвигаться на легковушке Daewoo.

Гражданин Белоруссии, избивший жительницу Тюмени, объявлен в розыск
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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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