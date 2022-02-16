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В Тюмени в районе Мыса сгорело кафе

16 февраля 07:48
Фото: "ЧС-Тюмень"
В ночь на 16 февраля в Тюмени сгорело кафе на улице Жуковского. Вызов в региональную службу МЧС поступил в 01:38. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавшие отсутствуют.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области, пожар произошел в заведении «Кебаб Хаус» площадью 234 кв. метра. К ликвидации очага возгорания были привлечены 10 единиц техники и 30 человек личного состава.

На данный момент причины воспламенения устанавливаются, пострадавших нет.

Напомним, что 2 февраля на территории Тюменской области зафиксировали за сутки 10 возгораний. В тот день огонь окутал ангар на Бабарынка, прокат инвентаря на базе отдыха «Боровое», жилой дом на Антипино и многие другие участки региона.

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#Новости#Пожар#МЧС#Кафе#Ангелина Крестьянникова#Общество
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