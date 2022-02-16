В Тюмени в районе Мыса сгорело кафе

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области, пожар произошел в заведении «Кебаб Хаус» площадью 234 кв. метра. К ликвидации очага возгорания были привлечены 10 единиц техники и 30 человек личного состава.
На данный момент причины воспламенения устанавливаются, пострадавших нет.
Напомним, что 2 февраля на территории Тюменской области зафиксировали за сутки 10 возгораний. В тот день огонь окутал ангар на Бабарынка, прокат инвентаря на базе отдыха «Боровое», жилой дом на Антипино и многие другие участки региона.