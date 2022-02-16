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В Тюмени предъявлено обвинение экс-главе НПЗ, нашли девочку, снег пробил окно авто

16 февраля 16:54
Фото: 1Mi
Бывшему генеральному директору тюменского Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко предъявлено новое обвинение в превышении полномочий вопреки законным интересам организации, пишет «Коммерсантъ». Ранее экс-главу задержали в Италии. Второе обвинение предъявлено по статье мошенничества.

Экс-директора заочно заключили под стражу

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил ходатайство СКР по Тюменской области.

Арест начнется с момента задержания Геннадия Лисовиченко в России или после пересечения им границы государства и передачи его сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональный СКР, экс-директор в 2018 году выписал сам себе премию в размере 10 млн долларов.

Адвокат мужчины обжаловал это решение.

14-летнюю девочку, пропавшую накануне, нашли живой

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

В поисках девочки участвовали сотрудники Следственного комитета и волонтеры поискового отряда «Белая сова».

Снежный ком пробил окно машины

На 53-м километре трассы Тюмень — Омск с проезжающего рядом большегруза отлетел ледяной ком. Снаряд угодил в машину, которая ехала навстречу. В результате разбилось лобовое стекло автомобиля.

Пострадал пассажир, занимавший переднее место. Он получил контузию обоих глаз.

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#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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