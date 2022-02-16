В Тюмени предъявлено обвинение экс-главе НПЗ, нашли девочку, снег пробил окно авто

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил ходатайство СКР по Тюменской области.
Арест начнется с момента задержания Геннадия Лисовиченко в России или после пересечения им границы государства и передачи его сотрудникам правоохранительных органов.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональный СКР, экс-директор в 2018 году выписал сам себе премию в размере 10 млн долларов.
Адвокат мужчины обжаловал это решение.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
В поисках девочки участвовали сотрудники Следственного комитета и волонтеры поискового отряда «Белая сова».
На 53-м километре трассы Тюмень — Омск с проезжающего рядом большегруза отлетел ледяной ком. Снаряд угодил в машину, которая ехала навстречу. В результате разбилось лобовое стекло автомобиля.
Пострадал пассажир, занимавший переднее место. Он получил контузию обоих глаз.