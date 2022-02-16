nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на улице Щербакова появится мост с двухуровневой развязкой

16 февраля 12:05
Фото: 1Mi
В Тюмени выделят 117,5 млн рублей на разработку проектной документации транспортной развязки через ул. Щербакова, 2-я Луговая — до ул. Коммунистической, сообщается на сайте Госзакупок.
Сюжет
Тюмень

Согласно заявке № 0167300000521001617, аукцион прошел 27 января. На электронных торгах победил «Проектно-изыскательский институт Тюменьдорпроект». Организация разработает проект новой дороги по улице Муравленко от Газовиков до Астраханской с мостом через Туру. Более того, через Щербакова пройдёт двухуровневая транспортная развязка.

Проект должен быть завершен в ноябре 2023 года.

Ранее «Наш город» писал, что администрация областной столицы планирует дальнейшее строительство развязки на Мельникайте — Дружбы.

Материалы по теме
В Заречной части Тюмени за 422 млн рублей проложат новую улицу
#Новости#Тюмень#Транспортная развязка#Развязка#Строительство#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25