В Тюмени на улице Щербакова появится мост с двухуровневой развязкой

Согласно заявке № 0167300000521001617, аукцион прошел 27 января. На электронных торгах победил «Проектно-изыскательский институт Тюменьдорпроект». Организация разработает проект новой дороги по улице Муравленко от Газовиков до Астраханской с мостом через Туру. Более того, через Щербакова пройдёт двухуровневая транспортная развязка.