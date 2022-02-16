Тюменцы сообщают о проблемах в работе органов опеки детей

«Отдел по опеке, попечительству и охране прав детства г. Тюмени НЕ РАБОТАЕТ, у них нет руководителя и нет даже исполняющего обязанности руководителя, который подписывал бы приказы. Все заявления в опеку принимаются через МФЦ, срок исполнения 30 дней, но спустя 30 дней МФЦ подаёт жалобу на неисполнение и не выдачу приказов и снимает с себя ответственность за невыдачу приказов в срок!», говорит Ольга Ш.