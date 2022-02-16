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Тюменцы сообщают о проблемах в работе органов опеки детей

16 февраля 11:32
Фото: 1Mi
Тюменка Ольга Ш. отмечает плохую организацию работы отдела по опеке, попечительству и охране прав детства в Тюмени. По ее словам, проблемы возникли из-за отсутствия руководителя, а по заявлениям, принятым через МФЦ, ничего не делается.

Другие ведомства на жалобы не реагируют.

«Отдел по опеке, попечительству и охране прав детства г. Тюмени НЕ РАБОТАЕТ, у них нет руководителя и нет даже исполняющего обязанности руководителя, который подписывал бы приказы. Все заявления в опеку принимаются через МФЦ, срок исполнения 30 дней, но спустя 30 дней МФЦ подаёт жалобу на неисполнение и не выдачу приказов и снимает с себя ответственность за невыдачу приказов в срок!», говорит Ольга Ш.

При этом обращения в Роспотребнадзор ситуацию не улучшают.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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