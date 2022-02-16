Тюменцы массово жалуются на некачественные услуги управляющих компаний

С самым неудовлетворительным сервисом, по словам тюменцев, стали компании «Инпрос», УютСервисБыт» и «Спрут». Также жители города недовольны УК «Бурсника», «УК по СЖФ», УК «Скандиа», УК «Вектор», УК «Тарман», УК «Запад», УК «Амега», УК «Жилищный сервис», УК «Проспект», УК «Бохара, УК «Линейная», УК «ТЭСК».
Чаще всего жильцы рассказывают о плохой уборке подъездов и прилегающей территории.
«Совсем не убирают снег. За всю зиму частично убрали кое-что, но гора снега в результате этой уборки теперь возвышается на площадке возле мусорных баков. Местные дети стали кататься с этой горы, что совсем небезопасно», отмечают жители разных районов.
Также по большей части тюменцы возмущены высокими ценами на коммунальные услуги, безразличным отношением УК к жильцам и безуспешными попытками дозвониться.
Приём горожан по вопросам деятельности организаций по обслуживанию и содержанию многоквартирных домов проведут зампрокурора Тюменской области Александр Чернышев и начальник госжилинспекции Лариса Боровицкая в режиме ВКС по предварительной записи 17 февраля в течение двух часов с 10 утра.