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Тюменские прокуроры проверяют всю информацию о зарплате, поступающую на горячую линию

16 февраля 10:18
Фото: 1Mi
Тюменские прокуроры проверяют всю информацию о зарплате
Тюменские прокуроры проверяют всю информацию по задержкам заработной платы, поступающую на телефон «горячей линии», которая работает для всех жителей областного центра четыре дня в неделю, рассказали в региональном надзорном ведомстве.
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Тюмень

Специалисты в колл-центре фиксируют все жалобы по поводу оплаты труда. Поговорить с работниками прокуратуры можно каждый день с понедельника по четверг с 9 утра до 17 часов вечера. Номер телефона «горячей линии»: 8 (3452) 27-04-53.

«Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», уточнили в органе.

Ранее «Наш Город» писал, что прокуроры провели проверку в тюменской ИК-6 и обнаружили множество нарушений, связанных с содержанием заключённых.

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#Новости#Общество#Прокуратура#Тюмень#Дарья Гасникова
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