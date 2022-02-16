Тюменские прокуроры проверяют всю информацию о зарплате, поступающую на горячую линию

Специалисты в колл-центре фиксируют все жалобы по поводу оплаты труда. Поговорить с работниками прокуратуры можно каждый день с понедельника по четверг с 9 утра до 17 часов вечера. Номер телефона «горячей линии»: 8 (3452) 27-04-53.
«Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», уточнили в органе.
Ранее «Наш Город» писал, что прокуроры провели проверку в тюменской ИК-6 и обнаружили множество нарушений, связанных с содержанием заключённых.