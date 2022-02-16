Тюменская молодежь заинтересовалась ипотекой

В остальном портрет заемщика не слишком изменился. Как и прежде, чаще всего ипотеку берут люди, состоящие в браке, в возрасте от 35 до 45 лет. Их доля от общего числа заемщиков год от года остается на уровне 34-35%.
Всего за прошлый год в Западно-Сибирском отделении Сбербанка клиенты оформили 20 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 52 млрд рублей. Это на 30% превысило показатели позапрошлого года по количеству и на 51% — по объему выданных средств.
При этом продолжает расти доля жилищных кредитов, заявки по которым поступили через интернет. Около 25% ипотечных сделок оформлено по заявкам клиентов, направленных с помощью сервиса Сбербанка Домклик, который помогает решить жилищный вопрос онлайн, не выходя из дома.
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:
«Минувшей осенью Сбербанк снизил возрастной порог для получения ипотеки с 21 года до 18 лет. Уже сейчас можно констатировать, что спрос на жилищные кредиты среди молодежи есть, и он будет постепенно увеличиваться. Для подбора объекта недвижимости и оформления ипотеки эта категория клиентов в большинстве случаев использует Домклик Сбербанка».
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Благодаря снижению минимального возраста заёмщиков молодые люди могут обзавестись собственной квартирой и не тратить деньги на съемное жилье, ежемесячные платежи за которое сопоставимы взносам за ипотеку. В Сбербанке молодежи доступны сразу две ипотечные программы – «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Условия выдачи ипотечных кредитов такие же, как и для более взрослой аудитории. Подать заявку можно как в филиалах банка, так и онлайн – на сайте Домклик».
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Западно-Сибирское отделение №8647
ПАО Сбербанк
Марина Григорова
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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
PJSC Sberbank is Russia’s largest bank and a leading global financial institution. Holding almost one-third of aggregate Russian banking sector assets, Sberbank is the key lender to the national economy and one of the biggest deposit takers in Russia. The Government of the Russian Federation represented by the Ministry of Finance of the Russian Federation is the principal shareholder of PJSC Sberbank owning 50% plus one voting share of the bank’s authorized capital, with the remaining 50% minus one voting share held by domestic and international investors. Sberbank has customers in 18 countries. The bank has a major distribution network in Russia with about 14,000 branches, while its international operations – subsidiary banks, branches, and chapters – include the UK, US, CIS, Central and Eastern Europe, India, China, and other countries. It holds general banking license No. 1481 dd. August 11, 2015, from the Bank of Russia. Official websites of the bank: www.sberbank.com (Sberbank Group website), www.sberbank.ru.