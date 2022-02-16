Тюменец зимой пошёл в магазин в халате и тапочках

Более того, современное общество совсем не осудило молодого человека: «Главное не упасть, а то скользко. А так всё нормально. Каждому своё». И большинство горожан отметили, что надо уважать частную жизнь, поскольку в век современных технологий так сложно не попасть в объектив любопытных прохожих.