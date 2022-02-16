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Тюменец зимой пошёл в магазин в халате и тапочках

16 февраля 09:19
Фото: Типичная Тюмень ЧП
Тюменец зимой пошёл в магазин в халате и тапочках
Сегодня, 16 февраля, в Тюмени очевидцы наблюдали, как молодой человек в халате и домашних тапочках неспешно шёл по заснеженной улице с пакетом из известной сети магазинов с алкогольной и продовольственной продукцией. Температура воздуха на улице, к слову, составляет -8 градусов.
Сюжет
Тюмень

Мужчину немного пошатывает то ли от мороза, то ли от постинтоксикационного состояния: «Ну, надо мужику здоровье с утра поправить, быстренько сбегал, трубы горят, некогда наряжаться». Примечательно, что прохожие почти не обращают внимания на странно одетого тюменца.

Многих не удивил этот момент и они признались, что сами или близкие ходили до ближайшего магазина в домашней одежде:

«Мой муж пару раз так же бегал в магазин, который находится в двух шагах от нашего дома».

Более того, современное общество совсем не осудило молодого человека: «Главное не упасть, а то скользко. А так всё нормально. Каждому своё». И большинство горожан отметили, что надо уважать частную жизнь, поскольку в век современных технологий так сложно не попасть в объектив любопытных прохожих.

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#Новости#Общество#Тюмень#Дарья Гасникова
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