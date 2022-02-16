Тюменец зимой пошёл в магазин в халате и тапочках

Мужчину немного пошатывает то ли от мороза, то ли от постинтоксикационного состояния: «Ну, надо мужику здоровье с утра поправить, быстренько сбегал, трубы горят, некогда наряжаться». Примечательно, что прохожие почти не обращают внимания на странно одетого тюменца.
Многих не удивил этот момент и они признались, что сами или близкие ходили до ближайшего магазина в домашней одежде:
«Мой муж пару раз так же бегал в магазин, который находится в двух шагах от нашего дома».
Более того, современное общество совсем не осудило молодого человека: «Главное не упасть, а то скользко. А так всё нормально. Каждому своё». И большинство горожан отметили, что надо уважать частную жизнь, поскольку в век современных технологий так сложно не попасть в объектив любопытных прохожих.