Тюменец снял на видео нетрезвого водителя, ранее повредившего на стоянке его авто

На видео видно, как автомобиль, выезжая с парковочного места, слишком близко проезжает у другой машины и задевает её. Автомобиль от контакта железа даже покачивает. Днём хозяин пострадавшего авто встретил утреннего водителя, который, судя по невнятной речи и соответствующей пластиковой бутылке в руках, был в алкогольном опьянении. После безуспешных попыток объяснить пьяному мужчине о раннем инциденте, он скрылся на машине.
«Надо было сообщить в полицию, что человек пьяный за рулём, не дай бог он сегодня кого-нибудь собьёт или совершит аварию»,стали волноваться подписчики «Нашего Города».
Автор видео рассказал изданию, что сообщил о нарушителе в ГИБДД.
Почти каждые выходные в Тюменской области автоинспекторы устраивают «сплошные проверки», где контролируют и задерживают лиц, севших за руль в состоянии опьянения. За прошлые выходные полицейские отстранили от управления транспортом 29 тюменцев.