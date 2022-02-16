Тюменец снял на видео нетрезвого водителя, ранее повредившего на стоянке его авто

На видео видно, как автомобиль, выезжая с парковочного места, слишком близко проезжает у другой машины и задевает её. Автомобиль от контакта железа даже покачивает. Днём хозяин пострадавшего авто встретил утреннего водителя, который, судя по невнятной речи и соответствующей пластиковой бутылке в руках, был в алкогольном опьянении. После безуспешных попыток объяснить пьяному мужчине о раннем инциденте, он скрылся на машине.