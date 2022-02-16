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Тюменец снял на видео нетрезвого водителя, ранее повредившего на стоянке его авто

16 февраля 06:37
Фото: «НашГород»
Тюменец снял на видео нетрезвого водителя
Тюменец снял на видео нетрезвого соседа. На записи он пытается объяснить, что тот утром, выезжая со стоянки, оставил царапины на его автомобиле, припаркованном рядом. Однако, в виду своего состояния мужчина не понимал претензий, а после и вовсе скрылся на машине.
Сюжет
Тюмень

На видео видно, как автомобиль, выезжая с парковочного места, слишком близко проезжает у другой машины и задевает её. Автомобиль от контакта железа даже покачивает. Днём хозяин пострадавшего авто встретил утреннего водителя, который, судя по невнятной речи и соответствующей пластиковой бутылке в руках, был в алкогольном опьянении. После безуспешных попыток объяснить пьяному мужчине о раннем инциденте, он скрылся на машине.

«Надо было сообщить в полицию, что человек пьяный за рулём, не дай бог он сегодня кого-нибудь собьёт или совершит аварию»,стали волноваться подписчики «Нашего Города».

Автор видео рассказал изданию, что сообщил о нарушителе в ГИБДД.

Почти каждые выходные в Тюменской области автоинспекторы устраивают «сплошные проверки», где контролируют и задерживают лиц, севших за руль в состоянии опьянения. За прошлые выходные полицейские отстранили от управления транспортом 29 тюменцев.

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#Новости#Автомобилисты#Автомобили#Происшествия#Дороги#Тюмень#Дарья Гасникова
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