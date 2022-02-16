Тобольским школьникам задали вычислить время остывания трупа

Среди задач по терморегуляции организма, которые задали школьникам на дом, оказался необычный вопрос.
«В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 градуса в час?»,сказано в формулировке задания.
В комментариях пользователи не только начали искать решение нетипичной задачки, но и отнеслись к ней с юмором.
«Я поняла одно — мужик помер от алкоголя, судя по задаче выше», посмеялась подписчица Татьяна.
Кто-то предложил родителям обратиться с вопросами к администрации школы.
«В задачниках, что, другие задачи перевелись?», возмущается Лидия.
В заданиях по этой же теме школьникам предлагается решить, почему в тесной обуви мерзнут ноги и какой человек замёрзнет быстрее — трезвый или пьяный.