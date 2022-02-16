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Тобольским школьникам задали вычислить время остывания трупа

16 февраля 08:47
Фото: 1Mi
В группе «Типичный Тобольск» в ВКонтакте появился пост обеспокоенного родителя. Отец восьмиклассника опубликовал задачу, которую задали его сыну в школе. Детям предлагается решить, за какое время остынет труп убитого мужчины.

Среди задач по терморегуляции организма, которые задали школьникам на дом, оказался необычный вопрос.

«В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 градуса в час?»,сказано в формулировке задания.

В комментариях пользователи не только начали искать решение нетипичной задачки, но и отнеслись к ней с юмором.

«Я поняла одно — мужик помер от алкоголя, судя по задаче выше», посмеялась подписчица Татьяна.

Кто-то предложил родителям обратиться с вопросами к администрации школы.

«В задачниках, что, другие задачи перевелись?», возмущается Лидия.

Фото: Группа "Типичный Тобольск" в Вконтакте

В заданиях по этой же теме школьникам предлагается решить, почему в тесной обуви мерзнут ноги и какой человек замёрзнет быстрее — трезвый или пьяный.

#Новости#Тюменская область#Школа#Тобольск#Ангелина Крестьянникова#Общество
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