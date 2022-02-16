СУЭНКО готова продолжить модернизацию электросетевого хозяйства

В Тюменской области предстоят масштабные работы по реконструкции ветхих сетей СНТ, которые СУЭНКО принимает на баланс. Как правило, помимо обновления электросетевого хозяйства, требуется увеличение мощности. Проблема особенно актуальна для поселков, где люди живут круглый год. Энергокомпания с 2017 года участвует в ее решении. Реконструировать сети СУЭНКО может только после принятия их на баланс. В настоящее время энергетики приняли сети уже 54 СНТ. Сейчас в процессе приемки электросетевое хозяйство еще 41 дачного поселка. Энергетикам предстоит долгая работа в напряженном режиме, чтобы заменить крайне изношенное оборудование на современное и обеспечить СНТ необходимыми мощностями.
Значимое мероприятие будет реализовано в Тобольске – это реконструкция распределительного пункта № 8. РП-8 – головной источник питания от двух подстанций «Россети Тюмень». Если в электрической сети возникают нарушения, релейная защита и коммутационное оборудование РП не защищают должным образом от отключений, поскольку выработали свой ресурс. Новые вакуумные выключатели с современными устройствами РЗА обеспечат требуемую надежность работы электроустановки и ее селективность. Другими словами, при нарушении режима работы сети, РЗА локализует поврежденный участок и выведет его из работы, максимально сократив при этом количество обесточенных потребителей. Также реконструкция позволит дистанционно управлять оборудованием РП, что повысит оперативность реагирования на нештатные ситуации.
В Курганской области продолжается реализация инвестиционного проекта «Железнодорожный транзит» по реконструкции ЛЭП 110 кВ, питающих объекты РЖД и Транснефти. На западе региона энергетики завершат работы на воздушной линии «Шумиха-Т - Мишкино-Т», начатые в 2021 году. Появились новые задачи в рамках проекта: реконструкция ВЛ 110 кВ «Далматово-Т – Лещево-Т». В целом инвестпроект направлен на снижение аварийности на тяговом транзите, повышение безопасности во время грозового фронта и надежности электроснабжения.
Также зауральским энергетикам предстоит реконструировать подстанции напряжением 110 кВ в Кургане, Мокроусовском, Шумихинском и Белозерском районах. Это не только повысит надежность работы электроустановок, но и, благодаря установке современного энергоэффективного оборудования, снизит технические потери электроэнергии на сетях.
Будет продолжена реализация целевых программ на территории двух регионов: по расширению просек воздушных линий, замене голого провода на самонесущий изолированный провод – СИП, совершенствованию систем релейной защиты и противоаварийной автоматики, телемеханики и др. Важная часть инвестпрограммы – создание цифровой модели сети, внедрение смарт-технологий в электросетевой комплекс.
Главный результат инвестпрограммы (вместе с системой планово-предупредительных ремонтов) – планомерное улучшение показателей, по которым оценивается надежность электроснабжения. С 2018 года средняя длительность прекращения электроснабжения на сетях СУЭНКО снизилась на 1,3%, а средняя частота – на 17%.