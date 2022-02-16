СУЭНКО готова продолжить модернизацию электросетевого хозяйства

В Тюменской области предстоят масштабные работы по реконструкции ветхих сетей СНТ, которые СУЭНКО принимает на баланс. Как правило, помимо обновления электросетевого хозяйства, требуется увеличение мощности. Проблема особенно актуальна для поселков, где люди живут круглый год. Энергокомпания с 2017 года участвует в ее решении. Реконструировать сети СУЭНКО может только после принятия их на баланс. В настоящее время энергетики приняли сети уже 54 СНТ. Сейчас в процессе приемки электросетевое хозяйство еще 41 дачного поселка. Энергетикам предстоит долгая работа в напряженном режиме, чтобы заменить крайне изношенное оборудование на современное и обеспечить СНТ необходимыми мощностями.