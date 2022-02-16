Снежный ком пробил стекло авто и нанёс повреждения пассажиру на тюменской трассе

С мимо проезжающего большегруза отлетел большой ледяной ком снега в едущую навстречу машину марки Lada Granta. От удара лобовое стекло разлетелось вдребезги. На месте зияло большое отверстие. «Снаряд» угодил в место, где сидел пассажир.
«В результате дорожного происшествия пострадал 43-летний мужчина, который находился в авто на переднем пассажирском месте. Он получил контузию обоих глаз»,уточнили в ведомстве.
В Управлении добавили, что грузовик, скорее всего, даже не заметил инцидента и поехал дальше. В связи с этим автоинспекторы напоминают, что прежде чем двинуться в путь, очищайте свой автомобиль от снега и заледенелых глыб.