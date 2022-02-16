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Снежный ком пробил стекло авто и нанёс повреждения пассажиру на тюменской трассе

16 февраля 09:48
Фото: ГИБДД Тюменской области
Снежный ком пробил стекло авто и нанёс повреждения пассажиру
Накануне на 53-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе Тюменской области случилось происшествие, из-за которого пострадал пассажир легкового автомобиля, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.
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Тюмень

С мимо проезжающего большегруза отлетел большой ледяной ком снега в едущую навстречу машину марки Lada Granta. От удара лобовое стекло разлетелось вдребезги. На месте зияло большое отверстие. «Снаряд» угодил в место, где сидел пассажир.

Фото: ГИБДД Тюменской области

«В результате дорожного происшествия пострадал 43-летний мужчина, который находился в авто на переднем пассажирском месте. Он получил контузию обоих глаз»,уточнили в ведомстве.

В Управлении добавили, что грузовик, скорее всего, даже не заметил инцидента и поехал дальше. В связи с этим автоинспекторы напоминают, что прежде чем двинуться в путь, очищайте свой автомобиль от снега и заледенелых глыб.

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#Новости#Автомобили#ДТП#Происшествия#Дороги#Тюмень#Дарья Гасникова
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