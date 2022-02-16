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Резкое потепление ожидается в среду в Тюмени

16 февраля 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени 16 февраля синоптики ожидают резкое потепление, сообщает Гисметео.

Днём температура воздуха составит – 8 градусов, а большая часть облаков рассеется. Скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду. Влажность около 80 %. Осадков в городе не ожидается.

В четверг температура воздуха повысится до - 3 градусов, большую часть дня в городе ожидается безоблачная погода. Скорость южного ветра составит 4-5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.

Пятница будет для жителей областной столицы солнечной, температура воздуха снизится до – 6 градусов. Высота снежного покрова уменьшится до 45 сантиметров. Ветер южный 4-5 метров в секунду.

До конца недели существенных осадков не ожидается, в городе будет малооблачная погода. Влажность постепенно снизится до 75%.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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