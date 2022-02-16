Резкое потепление ожидается в среду в Тюмени

Днём температура воздуха составит – 8 градусов, а большая часть облаков рассеется. Скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду. Влажность около 80 %. Осадков в городе не ожидается.
В четверг температура воздуха повысится до - 3 градусов, большую часть дня в городе ожидается безоблачная погода. Скорость южного ветра составит 4-5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
Пятница будет для жителей областной столицы солнечной, температура воздуха снизится до – 6 градусов. Высота снежного покрова уменьшится до 45 сантиметров. Ветер южный 4-5 метров в секунду.
До конца недели существенных осадков не ожидается, в городе будет малооблачная погода. Влажность постепенно снизится до 75%.