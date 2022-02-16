Паркинг в подарок: потому что вы это заслужили

В современных реалиях must have застройщика позаботиться не только о жильцах, но и об их автомобилях. Поэтому в каждом жилом комплексе от «Страны Девелопмент» предусмотрены комфортные паркинги для жильцов. А сейчас при покупке акционных квартир паркинг идёт в подарок. Спецпредложение распространяется на квартиры в ЖК «Сердце Сибири», «Звёздный», «Колумб» и «Европейский берег». Отправить запрос на подбор квартиры можно на сайте promo.strana.com, позвонив по телефону +7 (34-52) 39-44-15, или самостоятельно найти подходящий вариант в разделе «Квартиры» на сайте strana.com.