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Паркинг в подарок: потому что вы это заслужили

16 февраля 04:00
Фото: предоставлено пресс-службой "Страны Девелопмент"
Тюмень стабильно входит в число самых автомобилизированных городов России. По статистике 2019 года машина есть у каждого третьего жителя города: на тысячу тюменцев — 319 автомобилей. Такой анализ Росстат делает раз в два года.

Пока нет статистики за 2021 год, несложно самостоятельно проанализировать — машин в городе стало больше.

Отсутствие мест для машин в спальных районах и платные парковки в центре, необходимость зимой счищать снег и ранние подъемы для прогрева, сохранность авто от хулиганов и природных факторов — квесты один интереснее другого, с которыми автовладельцы сталкиваются каждый день.

В современных реалиях must have застройщика позаботиться не только о жильцах, но и об их автомобилях. Поэтому в каждом жилом комплексе от «Страны Девелопмент» предусмотрены комфортные паркинги для жильцов. А сейчас при покупке акционных квартир паркинг идёт в подарок. Спецпредложение распространяется на квартиры в ЖК «Сердце Сибири», «Звёздный», «Колумб» и «Европейский берег». Отправить запрос на подбор квартиры можно на сайте promo.strana.com, позвонив по телефону +7 (34-52) 39-44-15, или самостоятельно найти подходящий вариант в разделе «Квартиры» на сайте strana.com.

Какие особенности у паркингов от «Страны Девелопмент»?

Умный въезд в паркинг, который автоматически считывает номера машин и поднимает ворота — больше не нужно искать пульт в бардачке или менять в нём батарейки.

Теплые переходы: попасть с парковки в жилой комплекс и наоборот можно не выходя на улицу. Это особенно актуальны зимой и в непогоду.

Безопасность. Паркинги оборудованы круглосуточным видеонаблюдением и охраной, а доступ внутрь есть только у владельцев.

Комфортная температура внутри паркинга не даёт развиваться коррозии на автомобиле. Владельцам машин не нужно выходить раньше, чтобы очистить машину от снега и прогреть её перед поездкой.

#Новости#Валерия Карашлийска#Общество#Видео
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