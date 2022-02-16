Новое обвинение предъявлено экс-главе Антипинского НПЗ, задержанному в Италии

Летом 2019 года завод был объявлен банкротом, а директор предприятия, занимавший этот пост в течение 14 лет — заочно арестован. По версии следствия, бывший гендиректор заключал договоры купли-продажи имущества предприятия, при этом зная, что они будут убыточны. В результате ущерб, нанесённый предприятию, составляет 35 млн рублей.