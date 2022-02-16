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Новое обвинение предъявлено экс-главе Антипинского НПЗ, задержанному в Италии

16 февраля 05:34
Фото: 1Mi
Новое обвинение предъявлено экс-главе Антипинского НПЗ
Ещё одно обвинение было предъявлено региональным Следственным управлением СКР бывшему гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко, которого ранее задержали в Италии по запросу Генпрокуратуры РФ, пишет «Коммерсантъ».
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Суд

Экс-глава обвиняется по статье 201.1 УК РФ «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации». Как сообщает «Ъ», второе обвинение было предъявлено по статье 159.4 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

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«По новому обвинению городской Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте обвиняемого»,сообщает издание.

Летом 2019 года завод был объявлен банкротом, а директор предприятия, занимавший этот пост в течение 14 лет — заочно арестован. По версии следствия, бывший гендиректор заключал договоры купли-продажи имущества предприятия, при этом зная, что они будут убыточны. В результате ущерб, нанесённый предприятию, составляет 35 млн рублей.

В Следственном управлении «Нашему Городу» на запрос об уточнении нового обвинения ответили, что в настоящее не могут дать никаких официальных комментариев.

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