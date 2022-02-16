Мусор больший и маленький: как тюменцу выбросить фантик, веник, холодильник и рояль?

«Мебель или другие крупногабаритные коммунальные отходы нужно размещать в специальных бункерах или, если такой поблизости отсутствует, на контейнерной площадке возле баков. Важно делать это аккуратно — не мешая проезду и проходу, не блокируя доступ к ёмкостям и не повреждая благоустройство двора. Переживать о транспортировании и вызывать кого-то дополнительно не нужно, такие отходы вывозят по графику со всех контейнерных площадок Тюменской области. Если крупногабарита слишком уж много, можно сообщить об этом на горячую линию 8-800-250-73-26 — специалисты по возможности постараются организовать внеплановый заезд спецтехники»,пояснила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.