Мусор больший и маленький: как тюменцу выбросить фантик, веник, холодильник и рояль?

Молодой человек задался целью узнать, что входит в состав коммунальных отходов, куда «исчезает» мусор. Раньше мужчина не задумывался об этом, но, став новосёлом, увидел в квитанции от управляющей компании несколько похожих по смыслу строк, чему очень удивился. Разве мусор бывает разный и что же такое ТКО?
Действительно, к твёрдым коммунальным отходам относятся не только пакеты из мусорного ведра жителей Тюменской области, но и старый диван, и бывшая когда-то гордостью семьи чешская стенка, и холодильник, и ванна, и даже ставший ненужным по каким-то причинам рояль. Все ТКО в регионе, большие и маленькие, собирает и вывозит с контейнерных площадок региональный оператор. А вот строительные отходы — это не ТКО, поэтому оставлять их в контейнерах или возле нельзя.
«Мебель или другие крупногабаритные коммунальные отходы нужно размещать в специальных бункерах или, если такой поблизости отсутствует, на контейнерной площадке возле баков. Важно делать это аккуратно — не мешая проезду и проходу, не блокируя доступ к ёмкостям и не повреждая благоустройство двора. Переживать о транспортировании и вызывать кого-то дополнительно не нужно, такие отходы вывозят по графику со всех контейнерных площадок Тюменской области. Если крупногабарита слишком уж много, можно сообщить об этом на горячую линию 8-800-250-73-26 — специалисты по возможности постараются организовать внеплановый заезд спецтехники»,пояснила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.