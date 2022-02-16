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МОК ответил чернокожей американке, которая обвинила организацию в двойных стандартах

16 февраля 18:18
Фото: pxhere.com
Ричардсон считает, что не попала на Олимпиаду в Токио из-за своего цвета кожи, а не положительного допинг-теста.

МОК ответил американской спортсменке Ша'Карри Ричардсон на обвинения в двойных стандартах и расизме.

Организация отметила, что фигуристка Камила Валиева в отличие от американки получила известие о положительной допинг-пробе во время Олимпиады, а не до - как Ричардсон, поэтому в этих делах нет ничего общего, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "Чемпионат".

Напомним, что Валиева выступала в командном турнире, где российская команда одержала победу и лишь после него узнала о своих проблемах с допингом. Накануне россиянка выиграла короткую программу в личном турнире.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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