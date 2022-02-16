МОК ответил чернокожей американке, которая обвинила организацию в двойных стандартах

МОК ответил американской спортсменке Ша'Карри Ричардсон на обвинения в двойных стандартах и расизме.
Организация отметила, что фигуристка Камила Валиева в отличие от американки получила известие о положительной допинг-пробе во время Олимпиады, а не до - как Ричардсон, поэтому в этих делах нет ничего общего, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "Чемпионат".
Напомним, что Валиева выступала в командном турнире, где российская команда одержала победу и лишь после него узнала о своих проблемах с допингом. Накануне россиянка выиграла короткую программу в личном турнире.