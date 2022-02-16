Киберспортсмен дал оценку предлагаемому «налогу на Steam»

Еще он говорит о том, что российским компаниям не по плечу разработка действительно качественных игр для ПК или консолей, а если этим займутся случайные компании, результат будет не тот, что ожидается. К тому же скорее всего на разработку таких игр будет объявлен тендер, и компаниям отдадут не всю предполагаемую сумму в 10 миллиардов рублей, а только часть денег. И на них нельзя будет разработать конкурентоспособный продукт. Итогом этого могут стать продукты на уровне фильма «Взломать блогеров».