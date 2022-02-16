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Киберспортсмен дал оценку предлагаемому «налогу на Steam»

16 февраля 13:05
Фото: piqsels.com
По мнению бывшего капитана команды Virtus.pro, киберспортсмена Ярослава Кузнецова, если введут сбор с игровых площадок типа Steam, чтобы на эти деньги шла разработка патриотических видеоигр, внакладе окажутся прежде всего конечные потребители. Не считая еще вопроса, кому именно доверят разработку этих игр.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на слова Кузнецова, при введении такого сбора на Steam, разработчики других игровых площадок тоже станут включать его в стоимость продуктов. От этого прежде всего пострадают обычные пользователи.

«Steam останется при своих, а вот пользователь будет платить больше», — утверждает Кузнецов.

Еще он говорит о том, что российским компаниям не по плечу разработка действительно качественных игр для ПК или консолей, а если этим займутся случайные компании, результат будет не тот, что ожидается. К тому же скорее всего на разработку таких игр будет объявлен тендер, и компаниям отдадут не всю предполагаемую сумму в 10 миллиардов рублей, а только часть денег. И на них нельзя будет разработать конкурентоспособный продукт. Итогом этого могут стать продукты на уровне фильма «Взломать блогеров».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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