47 объектов УСТЭК подключит к централизованной системе теплоснабжения в 2022 году

Протяженность тепловых сетей, которые будут построены в Тюмени в 2022 году, составит более 2,5 км (1,5 км — в рамках тех. присоединения + 1,1 км — в рамках инвестиционной программы). В настоящее время идут работы на самом значительном объекте строительства — участке трубопровода диаметром 800 мм между улицами Губернская и Александра Протозанова. По новой магистрали тепловая энергия будет поставляться в новый жилой район города, расположенный в периметре улиц Закалужская и Червишевский тракт. Ввод в эксплуатацию магистрали запланирован на 2023 год. В это же время к централизованной системе теплоснабжения (ЦСТ) начнут подключать первые новостройки этого района.