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47 объектов УСТЭК подключит к централизованной системе теплоснабжения в 2022 году

16 февраля 12:00
Фото: УСТЭК
Среди них 37 объектов — это новые жилые дома, их суммарная тепловая нагрузка составит 59,4 Гкал/ч, 10 объектов — нежилые помещения (тепловая нагрузка 6,5 Гкал/ч) и один социальный объект — детский сад. Он расположен в микрорайоне Ямальский-2 по ул. Арктическая — Ямбургский проезд.

Тепловая сеть к детскому саду уже проложена, поставка тепловой энергии начнется в феврале.

Протяженность тепловых сетей, которые будут построены в Тюмени в 2022 году, составит более 2,5 км (1,5 км — в рамках тех. присоединения + 1,1 км — в рамках инвестиционной программы). В настоящее время идут работы на самом значительном объекте строительства — участке трубопровода диаметром 800 мм между улицами Губернская и Александра Протозанова. По новой магистрали тепловая энергия будет поставляться в новый жилой район города, расположенный в периметре улиц Закалужская и Червишевский тракт. Ввод в эксплуатацию магистрали запланирован на 2023 год. В это же время к централизованной системе теплоснабжения (ЦСТ) начнут подключать первые новостройки этого района.

Фото: УСТЭК

Напомним, что за 4 года работы УСТЭК к ЦСТ в Тюмени было подключено 258 новых объектов, в числе которых 15 детских садов, 4 школы и 3 больницы. Суммарная тепловая нагрузка составила 222,52 Гкал/час.

#Новости#УСТЭК#Валерия Карашлийска#Город
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