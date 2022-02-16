47 объектов УСТЭК подключит к централизованной системе теплоснабжения в 2022 году

Тепловая сеть к детскому саду уже проложена, поставка тепловой энергии начнется в феврале.
Протяженность тепловых сетей, которые будут построены в Тюмени в 2022 году, составит более 2,5 км (1,5 км — в рамках тех. присоединения + 1,1 км — в рамках инвестиционной программы). В настоящее время идут работы на самом значительном объекте строительства — участке трубопровода диаметром 800 мм между улицами Губернская и Александра Протозанова. По новой магистрали тепловая энергия будет поставляться в новый жилой район города, расположенный в периметре улиц Закалужская и Червишевский тракт. Ввод в эксплуатацию магистрали запланирован на 2023 год. В это же время к централизованной системе теплоснабжения (ЦСТ) начнут подключать первые новостройки этого района.
Напомним, что за 4 года работы УСТЭК к ЦСТ в Тюмени было подключено 258 новых объектов, в числе которых 15 детских садов, 4 школы и 3 больницы. Суммарная тепловая нагрузка составила 222,52 Гкал/час.