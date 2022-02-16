1469 нарушений пресек Россельхознадзор в Тюменской области

В Тюменской области основными нарушениями земельного законодательства были названы: уничтожение плодородного слоя почвы, невыполнение мероприятий по защите земель от зарастания сорной растительностью, пишет в информационном докладе Россельхознадзор. Ранее в «Тюменских молочных фермах» нашли яму с кишками.

Отмечается, что за прошедший год в Тюменской области выявили и пресекли 1469 нарушений земельного законодательства. Общая сумма административных штрафов составила 8,7 млн рублей. В 138 случаях специалисты заменили штрафы на предупреждения. В 2021 году провели 11 тысяч профилактических мероприятий и выдали на них 489 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Чаще всего земельное законодательство нарушалось следующим образом: не выполнялись мероприятия по защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью — 28,4%

не платились штрафы — 24,5%

уничтожался плодородный слой почвы — 2%

не выполнялось в срок законное предписание — 45,1% В ведомстве подчеркивают, что две трети предписаний не исполняются. 15 февраля в пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что на убойном пункте ООО «Тюменские молочные фермы» была обнаружена яма с кишками и костями коров. Ранее «Наш город» рассказывал, что в Тюменской области органы местного самоуправления не осуществляют муниципальный контроль над землями сельхозназначения. Об этом сообщил начальник управления Россельхознадзора Сергей Палевич. Материалы по теме Россельхознадзор: в Тюменской области сельхозземли зарастают травой