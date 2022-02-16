nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

1469 нарушений пресек Россельхознадзор в Тюменской области

16 февраля 08:10
Фото: 1Mi
В Тюменской области основными нарушениями земельного законодательства были названы: уничтожение плодородного слоя почвы, невыполнение мероприятий по защите земель от зарастания сорной растительностью, пишет в информационном докладе Россельхознадзор. Ранее в «Тюменских молочных фермах» нашли яму с кишками.

Отмечается, что за прошедший год в Тюменской области выявили и пресекли 1469 нарушений земельного законодательства. Общая сумма административных штрафов составила 8,7 млн рублей. В 138 случаях специалисты заменили штрафы на предупреждения.

В 2021 году провели 11 тысяч профилактических мероприятий и выдали на них 489 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Чаще всего земельное законодательство нарушалось следующим образом:

  • не выполнялись мероприятия по защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью — 28,4%
  • не платились штрафы — 24,5%
  • уничтожался плодородный слой почвы — 2%
  • не выполнялось в срок законное предписание — 45,1%

В ведомстве подчеркивают, что две трети предписаний не исполняются.

15 февраля в пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что на убойном пункте ООО «Тюменские молочные фермы» была обнаружена яма с кишками и костями коров.

Ранее «Наш город» рассказывал, что в Тюменской области органы местного самоуправления не осуществляют муниципальный контроль над землями сельхозназначения. Об этом сообщил начальник управления Россельхознадзора Сергей Палевич.

Материалы по теме
Россельхознадзор: в Тюменской области сельхозземли зарастают травой
#Новости#Россельхознадзор#Штрафы#Тюменская область#Нарушения#Сергей Антонов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25