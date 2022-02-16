1469 нарушений пресек Россельхознадзор в Тюменской области

Отмечается, что за прошедший год в Тюменской области выявили и пресекли 1469 нарушений земельного законодательства. Общая сумма административных штрафов составила 8,7 млн рублей. В 138 случаях специалисты заменили штрафы на предупреждения.
В 2021 году провели 11 тысяч профилактических мероприятий и выдали на них 489 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Чаще всего земельное законодательство нарушалось следующим образом:
В ведомстве подчеркивают, что две трети предписаний не исполняются.
15 февраля в пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что на убойном пункте ООО «Тюменские молочные фермы» была обнаружена яма с кишками и костями коров.
Ранее «Наш город» рассказывал, что в Тюменской области органы местного самоуправления не осуществляют муниципальный контроль над землями сельхозназначения. Об этом сообщил начальник управления Россельхознадзора Сергей Палевич.